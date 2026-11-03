Ένα ασυνήθιστο και κωμικοτραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας, 2 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Χαλανδρίου, με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό. Ο εν λόγω αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ραφήνας, έχασε μέρος του υπηρεσιακού του οπλισμού κατά τη μεταφορά του με μοτοσικλέτα. Ανάμεσα στα αντικείμενα που χάθηκαν ήταν ένα υποπολυβόλο MP5, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει άφαντο, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Ο τρόπος μεταφοράς του οπλισμού

Ο αστυνομικός, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, κατευθυνόταν προς υπηρεσία φύλαξης, μεταφέροντας τον απαραίτητο υπηρεσιακό οπλισμό και τον υπόλοιπο εξοπλισμό του. Για τη συγκεκριμένη μεταφορά, είχε επιλέξει έναν ιδιαίτερο τρόπο, τοποθετώντας όλα τα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του υποπολυβόλου, του ασυρμάτου και της χειροβομβίδας, σε μια κοινή σακούλα σούπερ μάρκετ.

Αυτή τη σακούλα, με το ευαίσθητο περιεχόμενό της, την είχε κρεμάσει στη μοτοσικλέτα του, με την οποία πραγματοποιούσε τη διαδρομή του στους δρόμους του Χαλανδρίου, με προορισμό την υπηρεσία φύλαξης.

Η απώλεια στον δρόμο και η άμεση αναζήτηση

Για κακή του τύχη, κατά τη διάρκεια της πορείας του με τη μοτοσικλέτα, η σακούλα στην οποία βρισκόταν ο υπηρεσιακός εξοπλισμός άνοιξε απροσδόκητα. Ως αποτέλεσμα, το περιεχόμενό της, δηλαδή ο οπλισμός και ο λοιπός εξοπλισμός, έπεσε στον δρόμο, χωρίς αρχικά να γίνει αντιληπτό από τον αστυνομικό.

Όταν διαπίστωσε την απώλεια των αντικειμένων, ο αστυνομικός επέστρεψε άμεσα στην περιοχή όπου εκτιμούσε ότι είχε συμβεί το περιστατικό. Ξεκίνησε μια εντατική προσπάθεια αναζήτησης των χαμένων αντικειμένων, ελπίζοντας να τα εντοπίσει όλα.

Τι εντοπίστηκε και τι εξακολουθεί να αγνοείται

Από την έρευνα που ακολούθησε στον δρόμο, εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν κάποια από τα αντικείμενα που είχαν πέσει από τη σακούλα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρέθηκαν ο υπηρεσιακός ασύρματος του αστυνομικού, ένα απαραίτητο εργαλείο επικοινωνίας για τα καθήκοντά του.

Επίσης, εντοπίστηκε και μία χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Ωστόσο, το πιο σημαντικό και επικίνδυνο κομμάτι του χαμένου οπλισμού, το υποπολυβόλο τύπου MP5, δεν εντοπίστηκε παρά τις προσπάθειες και εξακολουθεί να αγνοείται, προκαλώντας ανησυχία στις αρχές.

Η σύλληψη του αστυνομικού και οι κατηγορίες

Μετά το περιστατικό της απώλειας του οπλισμού, ο αστυνομικός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές. Οι κατηγορίες που του αποδόθηκαν αφορούσαν την παραβίαση των όρων ασφαλούς φύλαξης και μεταφοράς του υπηρεσιακού οπλισμού, καθώς ο τρόπος που είχε επιλέξει δεν ήταν ο ενδεδειγμένος.

Επιπλέον, αντιμετώπισε κατηγορίες για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τα όπλα, λόγω της αμελούς διαχείρισης του εξοπλισμού του, η οποία οδήγησε στην απώλειά του. Παρόλα αυτά, και παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο αστυνομικός αφέθηκε ελεύθερος, υποδηλώνοντας ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί περαιτέρω από τις δικαστικές αρχές.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες για το υποπολυβόλο

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του υποπολυβόλου MP5 βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρεθεί το χαμένο όπλο, καθώς η απώλεια υπηρεσιακού οπλισμού αποτελεί ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια.

Η αναζήτηση επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Χαλανδρίου και στις γύρω οδούς, όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις ενέργειές τους με την ελπίδα ότι το υποπολυβόλο θα εντοπιστεί σύντομα και θα επιστρέψει στην κατοχή των αρχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta