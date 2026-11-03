Τοποθετήθηκαν τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς, φέρνοντας πιο κοντά την ολοκλήρωση του έργου και προκαλώντας χαμόγελα στους φίλους της ομάδας. Μια σημαντική εξέλιξη καταγράφηκε πρόσφατα με την τοποθέτηση των πρώτων δοκιμαστικών καθισμάτων, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή για την «πράσινη» οικογένεια. Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έδειξε τη διαδικασία αυτή, με το «στολίδι» της ομάδας να παίρνει έτσι για πρώτη φορά ένα πράσινο χρώμα.

Προχωρούν οι εργασίες στον Βοτανικό

Το υπό κατασκευή γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό παίρνει σάρκα και οστά, με τις εργασίες να εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς. Η κάθε νέα εξέλιξη δημιουργεί ένα παραπάνω χαμόγελο στους υποστηρικτές της ομάδας, καθώς το νέο «σπίτι» του «τριφυλλιού» βρίσκεται πλέον προ των πυλών, αποτελώντας μια μεγάλη στιγμή για την οικογένεια της Πράσινης ΠΑΕ.

Η πρόοδος των εργασιών στον Βοτανικό συνεχίζεται με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Αυτή η συνέπεια στην τήρηση των προθεσμιών επιβεβαιώνει την σταθερή πορεία προς την ολοκλήρωση ενός έργου που αναμένεται να φιλοξενήσει το «τριφύλλι» από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η δοκιμή των πρώτων καθισμάτων

Στο πλαίσιο των εντατικών εργασιών, πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση και δοκιμή των πρώτων καθισμάτων στο νέο «στολίδι» του Παναθηναϊκού. Αυτή η ενέργεια, όπως φάνηκε και σε νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έδωσε για πρώτη φορά πράσινο χρώμα στο εσωτερικό του γηπέδου, προσφέροντας μια πρώτη οπτική εικόνα του τελικού αποτελέσματος και ενισχύοντας την προσμονή των φιλάθλων.

Συγκεκριμένα, στην πάνω από τις τρεις σειρές που τοποθετήθηκαν καθίσματα, ήταν αυτά που προορίζονται για τις θύρες των επισήμων. Στη μεσαία σειρά τοποθετήθηκαν καθίσματα που διπλώνουν, ενώ στην κάτω σειρά ήταν αυτά που είναι μονίμως ανοιχτά, καλύπτοντας διαφορετικές λειτουργικές ανάγκες του γηπέδου.

Χωρητικότητα και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα έχει αρχική χωρητικότητα 39.074 θεατών. Παράλληλα, έχει γνωστοποιηθεί ότι υπάρχει δυνατότητα η χωρητικότητα αυτή να προσεγγίσει τις 40.000 θέσεις, προσφέροντας ένα σύγχρονο και μεγάλο χώρο φιλοξενίας για τους αγώνες της ομάδας και τους φιλάθλους της.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και ο Δήμος Αθηναίων έχουν γνωστοποιήσει ότι το γήπεδο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης τίθεται για το καλοκαίρι, με στόχο το «τριφύλλι» να φιλοξενηθεί στη νέα του έδρα από την αγωνιστική περίοδο που θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση του έργου, προσφέροντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο.

Ενθουσιασμός στις τάξεις των φιλάθλων

Η τοποθέτηση των πρώτων δοκιμαστικών καθισμάτων έχει προκαλέσει έναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού. Η οπτική επαφή με τα πρώτα απτά στοιχεία του γηπέδου, και ειδικότερα το πράσινο χρώμα που άρχισε να εμφανίζεται, ενισχύει την προσμονή για την ολοκλήρωση του έργου και την εγκατάσταση της ομάδας στη νέα της έδρα.

Οι φίλοι της ομάδας παρακολουθούν στενά την πρόοδο των εργασιών, καθώς το νέο «σπίτι» του συλλόγου αποτελεί ένα όνειρο που σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Η νέα έδρα θεωρείται πλέον προ των πυλών, γεμίζοντας με χαρά και αισιοδοξία την οικογένεια της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς η νέα τους έδρα είναι πλέον προ των πυλών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta