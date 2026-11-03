Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει με «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» στην Οικία Ιλίτς

Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στη σκηνή με τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του Λέοντος Τολστόι «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς», σε σκηνοθεσία της Δανάης Ρούσσου. Μετά την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων σεζόν, η παράσταση παρουσιάζεται σε έναν νέο κύκλο παραστάσεων, ο οποίος ξεκινά στις 6 Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου του 2026. Ο χώρος φιλοξενίας είναι ιδιαίτερος, καθώς διαμορφώνεται στην ίδια την κατοικία του Ιβάν Ιλίτς, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στο κοινό.

Η επιτυχημένη πορεία και η ανταπόκριση του κοινού

Η παράσταση «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς» έχει ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού και εξαντλώντας τις θέσεις για δύο συνεχόμενες σεζόν. Η θερμή ανταπόκριση των θεατών οδήγησε στην απόφαση για έναν νέο κύκλο παραστάσεων, επιτρέποντας σε περισσότερους να παρακολουθήσουν την ερμηνεία της Όλιας Λαζαρίδου.

Η επάνοδος του έργου αποτελεί συνέχεια της θετικής υποδοχής που είχε λάβει από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε. Η διαρκής ζήτηση για εισιτήρια υπογραμμίζει την απήλαυση της συγκεκριμένης θεατρικής μεταφοράς του κλασικού έργου του Τολστόι, καθώς και την ερμηνευτική δύναμη της πρωταγωνίστριας.

Η θεατρική διασκευή και η σκηνοθετική προσέγγιση

Το έργο βασίζεται στη θεατρική διασκευή της γνωστής νουβέλας του Λέοντος Τολστόι, «Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς». Πρόκειται για ένα κείμενο που εξερευνά βαθιά υπαρξιακά ζητήματα, μέσα από την ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Η σκηνοθετική ματιά της Δανάης Ρούσσου έχει αναλάβει να μεταφέρει αυτή την πολυπλοκότητα στη σκηνή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ενισχύει το μήνυμα του συγγραφέα.

Η επιλογή της Όλιας Λαζαρίδου για τον κεντρικό ρόλο ενισχύει την παράσταση, καθώς η ηθοποιός φέρνει τη δική της ερμηνευτική προσέγγιση σε ένα έργο που απαιτεί βάθος και ευαισθησία. Η συνεργασία της με τη σκηνοθέτιδα έχει αποδώσει ένα αποτέλεσμα που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, όπως φάνηκε από την επιτυχία των προηγούμενων κύκλων.

Το σκηνικό περιβάλλον και η αφήγηση

Η παράσταση διαδραματίζεται σε έναν ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος έχει διαμορφωθεί στην ίδια την κατοικία του Ιβάν Ιλίτς, μια προπολεμική πολυκατοικία. Αυτό το σκηνικό περιβάλλον προσδίδει μια αυθεντικότητα και αμεσότητα στην εμπειρία του θεατή, καθώς τον τοποθετεί μέσα στον κόσμο του έργου.

Σε αυτό το περιβάλλον, μια υπηρέτρια αναλαμβάνει να μαζέψει τα πράγματα κάποιου που δεν ζει πια. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αφηγείται την ιστορία του, μια ιστορία απλή και καθημερινή, που αφορά έναν συνηθισμένο άνθρωπο. Η αφήγηση αυτή αναδεικνύει την κοινή πορεία που ακολουθούν οι άνθρωποι, με τις χαρές και τις λύπες της ζωής.

Οι προβληματισμοί του έργου και η ανθρώπινη κατάσταση

Ο Λέων Τολστόι, μέσα από το έργο του, στοχάζεται με έναν σπαρακτικό, αλλά και κωμικό τρόπο, πάνω στις μεγάλες έννοιες της ζωής και του θανάτου. Η παράσταση φέρνει στο προσκήνιο τον κοινό φόβο που περιβάλλει τον θάνατο, έναν φόβο που συχνά παραμένει ταμπού στην κοινωνία. Το έργο επιχειρεί να μετατρέψει αυτό το ταμπού σε αντικείμενο συζήτησης και μοιράσματος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έργο, «…Είναι ο θάνατος. Αυτή η λέξη, που τόσο φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας…». Μέσα από την ιστορία του Ιβάν Ιλίτς, ο Τολστόι προτείνει ότι το μοίρασμα των σκέψεων και των συναισθημάτων γύρω από τον θάνατο μπορεί να απαλύνει τον φόβο, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική. Η παράσταση καλεί το κοινό να αναλογιστεί αυτές τις βαθιές ανθρώπινες πτυχές.

Πληροφορίες για την προσέλευση του κοινού

Για τον νέο κύκλο παραστάσεων, η χωρητικότητα του χώρου στην Οικία Ιλίτς είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι θεατές καλούνται να φροντίσουν για την έγκαιρη κράτηση των θέσεών τους. Αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα παρακολούθησης της παράστασης, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί στις προηγούμενες σεζόν.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιούνται από τις 6 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2026. Η έγκαιρη κράτηση είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η παρουσία σε αυτή την ιδιαίτερη θεατρική εμπειρία, η οποία συνδυάζει την κλασική λογοτεχνία με μια σύγχρονη σκηνοθετική και ερμηνευτική προσέγγιση.

Με πληροφορίες από: Topontiki