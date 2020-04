Πέθανε η πρώτη εθελόντρια του εμβολίου στη Βρετανία; Fake news λέει η ίδια

«Είμαι καλά» δηλώνει ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έκαναν το πειραματικό εμβόλιο για τον κορονοϊό στη Βρετανία, μετά την κυκλοφορία fake άρθρου περί του... θανάτου της στα social media.



Το άρθρο ανέφερε πως η μικροβιολόγος Δρ Elisa Granato, που συμμετείχε στη δοκιμή εμβολίου στην Οξφόρδη την Πέμπτη, είχε πεθάνει λόγω επιπλοκών από τον εμβολιασμό.



Όπως γράφει ο Guardian, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αργότερα πως το άρθρο ήταν εντελώς ψευδές και προειδοποίησε τους πολίτες να μην διακινούν ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.



Η Granato ήταν η μία από τους δύο ανθρώπους, που συμμετείχαν στη δοκιμή, και δήλωνε ενθουσιασμένη που μπορούσε εθελοντικά να υποστηρίξει την προσπάθεια.



Μετά το άρθρο για τον «θάνατό» της, η ίδια έγραψε στο Twitter και στη συνέχεια έκανε τον λογαριασμό της ιδιωτικό. «Δεν υπάρχει τίποτα όπως το να ξυπνάς το πρωί με ένα fake άρθρο για τον θάνατό σου... Είμαι καλά» έγραψε.



Την Κυριακή το απόγευμα, το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας έγραψε: «Αυτό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η πρώτη εθελόντρια στον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού πέθανε είναι εντελώς αναληθές».

Fake news has been circulating on social media that the first volunteer in the Oxford vaccine trial has died. This is not true! I spent several minutes this morning chatting with Elisa Granato via Skype. She is very much alive and told me she is feeling “absolutely fine” pic.twitter.com/iWAtYaSkRZ