Πανικός στον αέρα για 94 επιβάτες ενός Boeing 737: Έπαθε βλάβη κατά τη διάρκεια προσγείωσης

Τον χάρο με τα μάτια τους είδαν 94 επιβάτες ενός Boeing 737 το οποίο πραγματοποίησε ανώμαλη προσγείωση στη Ρωσία.



Την ώρα που το αεροσκάφος κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο του Ουσίνγκ, περίπου 1.500 χλμ. από τη Μόσχα, για να προσγειωθεί μια απότομη αλλαγή στην κατεύθυνση και την ταχύτητα του ανέμου το ανάγκασε να πραγματοποιήσει ανώμαλη προσγείωση, σύμφωνα με το RT.



Το κύριο σύστημα προσγείωσης του αεροσκάφους έπαθε βλάβη την ώρα που αυτό πατούσε στο έδαφος, αλλά το πλήρωμά του κατάφερε να το σταματήσει, αν και το πίσω φτερό του «έσκασε» στον δρόμο. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά και εγκατέλειψαν το αεροσκάφος, αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

#UTair’s #Boeing737 hits runway with its tail during hard landing



MORE: https://t.co/WH7aGnbfCW pic.twitter.com/IIez4LPDco