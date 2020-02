Oι ΗΠΑ εξόντωσαν τον αρχηγό της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι εξοντώθηκε σε αντιτρομοκρατική επιχείρηση που διεξήχθη στην Υεμένη ο Κάσεμ αλ Ραΐμι, Υεμενίτης που θεωρείτο αρχηγός της οργάνωσης Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ).

«Κατά διαταγή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι [ένοπλες δυνάμεις των] ΗΠΑ διεξήγαγαν αντιτρομοκρατική επιχείρηση στην Υεμένη και κατάφεραν να εξαλείψουν τον Κάσεμ αλ Ραΐμι, έναν από τους ιδρυτές και αρχηγό της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ)», αναφέρει δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από την αμερικανική προεδρία.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Ραΐμι χαρακτηρίζεται «υπαρχηγός» του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, του ηγέτη του δικτύου της Αλ Κάιντα. Ι θάνατός του, υποστηρίζεται, «φθείρει» την ΑΚΑΧ και το «παγκόσμιο κίνημα της Αλ Κάιντα» και φέρνει τις ΗΠΑ «πιο κοντά στην εξάλειψη των απειλών που εγείρουν αυτές οι οργανώσεις για την εθνική ασφάλειά τους».

Το δελτίο Τύπου δεν διευκρινίζεται πότε ή πού ακριβώς στην Υεμένη διεξήχθη η επιχείρηση στην οποία σκοτώθηκε ο Ραΐμι

