Ξέμεινε από πετρέλαιο η Λιβύη - Δυνάμεις του Χαφτάρ έκλεισαν τους αγωγούς των κοιτασμάτων

Μια οργάνωση που αντιπροσωπεύει φυλές της νότιας Λιβύης ανακοίνωσε πως έκλεισε τα νότια πετρελαϊκά κοιτάσματα Ελ Σαράρα και Ελ Φιλ, ουσιαστικά σταματώντας το σύνολο της πετρελαϊκής παραγωγής της Λιβύης ενώ στο Βερολίνο διεξάγεται μια διεθνής διάσκεψη για την ειρήνευση της χώρας.

Οηγέτης της οργάνωσης Οργή του Φεζάν, ο Μπασίρ αλ-Σέιχ, δήλωσε στο Ρόιτερ πως η οργάνωσή του έκλεισε τα δύο πετρελαϊκά κοιτάσματα, από τα οποία αντλούνται περίπου 400.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως., μόλις δύο ημέρες αφού στο ανατολικό τμήμα της χώρας είχαν κλείσει και άλλες πετρελαιοπηγές.

Η λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ) μειώνει την παραγωγή στα πετρελαϊκά κοιτάσματα Ελ Σαράρα και Ελ Φιλ αφού δυνάμεις υπό τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του Χαλίφα Χάφταρ έκλεισαν έναν αγωγό που μεταφέρει το πετρέλαιο από αυτά, ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Η ΕΕΠ επιβεβαιώνει πως άτομα από τη Φρουρά Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων υπό τη Γενική Διοίκηση του ΛΕΣ έκλεισαν τον αγωγό πετρελαίου Χαμάντα-Ζαουίγια, υποχρεώνοντας την επιχείρηση να περιορίσει την πετρελαϊκή παραγωγή στα κοιτάσματα Σαράρα και Ελ Φιλ», αναφέρεται στη δήλωση

The Sharara and Elfiell oil fields have been shutdown and the Alwaffa gas pipeline has been closed by the high council of tribe leaders in southern #Libya #Fazzan pic.twitter.com/xtr9TyDUee