Μπαράκ Ομπάμα: Οι φωτογραφίες και το τρυφερό μήνυμα στη Μισέλ για τα γενέθλιά της

Η Μισέλ Ομπάμα έχει γενέθλια και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ευχήθηκε δημόσια στη σύζυγό του.

Μέσω του λογαριασμού του στο twitter ο Μπαράκ Ομπάμα ευχήθηκε χρόνια πολλά στο «μωρό του» και «ανέβασε» τέσσερις φωτογραφίες που ποζάρουν μαζί.

Δείτε το tweet που έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj