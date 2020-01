Γερμανός ΥΠΕΞ: Ο Χαφτάρ συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας δήλωσε ότι ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ, διοικητής του δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, δεσμεύτηκε στην εφαρμογή μιας εκεχειρίας στη χώρα, μεταδίδει το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

"Δεσμεύτηκε να συμμορφωθεί με την εκεχειρία, παρά το γεγονός ότι δεν υπέγραψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Μόσχα νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό", μετέδωσε το n-tv επικαλούμενο τον Μάας, που έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη συνάντησή του με τον Χάφταρ στη Βεγγάζη.

Λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Φάγιεζ αλ Σάρατζ είχε ανακοινώσει μέσω του γραφείου Τύπου του ότι θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη που θα διεξαχθεί στο Βερολίνου.

"Θα είμαστε παρόντες στο Βερολίνο" δήλωσε ο Σάρατζ κατά τη διάρκεια μιας σύσκεψης με μέλη του υπουργικού συμβούλιου του και άλλους αξιωματούχους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

