Aφγανιστάν: Βομβιστική επίθεση των Ταλιμπάν σε όχημα των ΗΠΑ

Αυτοκινητοπομπή των αμερικανικών δυνάμεων έπεσε σήμερα σε βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε δρόμο στην επαρχία Κανταχάρ, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και Αφγανός αξιωματούχος, όμως προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν θύματα από την επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβαν οι Ταλιμπάν.

"Αποτιμούμε την κατάσταση και θα γνωστοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες", εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν Κάρι Γιούσουφ Αχμάντι ανακοίνωσε ότι από την έκρηξη επλήγη ένα όχημα "των Αμερικανών εισβολέων" κοντά στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ, προσθέτοντας ότι το όχημα καταστράφηκε και όλοι οι επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.

Παρά τη συνηθισμένη χειμερινή κατάπαυση των εχθροπραξιών που κηρύσσουν οι Ταλιμπάν κάθε χρόνο, οι επιθέσεις με βόμβες τοποθετημένες στον δρόμο εναντίον των αφγανικών δυνάμεων και των ξένων συμμάχων τους συνεχίζονται.

Ανώτερος Αφγανός αξιωματούχος από την Καμπούλ επεσήμανε ότι η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Νταντ και ότι η βόμβα έπληξε ένα από τα τεθωρακισμένα οχήματα των αμερικανικών δυνάμεων.

Ξένα στρατεύματα έχουν αποκλείσει την περιοχή και κρατούν τις αφγανικές δυνάμεις μακριά, πρόσθεσε.

