Βαθύπλουτες οικογένειες έκλεισαν θέση στο καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων

Η σημερινή Κιβωτός του Νώε είναι ένα υπερπολυτελές καταφύγιο στη Γερμανία αποκλειστικά για την ελίτ του πλανήτη.



Ούτε ζώα χωρούν εδώ ούτε άνθρωποι χαμηλότερων εισοδηματικών τάξεων, παρά μόνο η απόλυτη πλουτοκρατία του πλανήτη, όσοι μπορούν δηλαδή να διαθέσουν τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ για μια σουίτα για μετά τη Μέρα της Κρίσης που θα τους κρατήσει ζωντανούς και αυτάρκεις κάτω από τη γη για αρκετά χρόνια.



Όσο για την κάρτα μέλους και την πολυπόθητη πρόσβαση στο καταφύγιο της αριστοκρατίας, δεν αγοράζεται αποκλειστικά με το χρήμα. Πρέπει να τηρούνται και μια σειρά ακόμα από κριτήρια και προϋποθέσεις.



Εγκέφαλος της όλης επιχείρησης διάσωσης του μεγαλοκεφαλαίου είναι η καλιφορνέζικη εταιρία Vivos, ένα θεότρελο στοίχημα του ιδρυτή της και γενικού διευθυντή Robert Vicino που φάνταζε άλλοτε καθαρή αποκοτιά. Βλέπετε ο οραματιστής επιχειρηματίας της Αποκάλυψης είχε εκδηλώσει ήδη από το 2012 την πρόθεσή του να φτιάξει μια σειρά από πολυτελή καταφύγια, κάνοντας την αγορά να ξύνει κυριολεκτικά το κεφάλι της.



The Vivos Group ονομάζεται σήμερα η εταιρία και έχει ήδη στο ενεργητικό της μπόλικα καταφύγια, μερικές δεκάδες χιλιάδες εγγεγραμμένους που περιμένουν στην ουρά για έγκριση και κάποιες χιλιάδες ακόμα που κατέχουν το μαγικό χαρτάκι ιδιοκτησίας για ένα καταφύγιο. Ήταν πράγματι επικερδής η διαχείριση της επαπειλούμενης συντέλειας του κόσμου!



Τα τρία μεγαλύτερα από αυτά βρίσκονται στην Αμερική και καλύπτουν διάφορα βαλάντια. Το Vivos Indiana, για παράδειγμα, στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, παρέχει κοινόχρηστα καταφύγια σε 80 ανθρώπους και είναι φθηνότερο από τα άλλα. Όχι ότι δεν αντέχει σε έκρηξη ατομικής βόμβας 20 μεγατόνων, καθώς ήταν κατασκευασμένο στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου.



Το Vivos xPoint είναι μια λύση με ιδιωτικά καταφύγια για 575 οικογένειες και βρίσκεται στη Νότια Ντακότα. Τα υπόγεια δωμάτια από μπετό και ατσάλι θα δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη κοινότητα ανθρώπων μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του κόσμου, καθώς ο αριθμός των διασωθέντων θα αγγίξει εδώ μερικές χιλιάδες. Το νοικιάζεις έναντι 1.000 δολαρίων τον χρόνο για 99 έτη και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.



Η Vivos φτιάχνει μια σειρά ακόμα από ιδιωτικά και μαζικά καταφύγια στις ΗΠΑ (όπως το σύστημα Trine που φιλοξενεί από 150-500 ανθρώπους αντίστοιχου εισοδήματος στις πολυτελείς δομές του), ακόμα και ατομικές λύσεις παρέχει (σειρά Quantum), «ιδανικές για εκείνες τις οικογένειες που θέλουν απόλυτη ιδιωτικότητα στο δικό τους έδαφος, πρακτικά παντού στον κόσμο», όπως σημειώνει η εταιρία.



Κανένα δεν είναι πάντως σαν το μεγάλο στολίδι της εταιρίας, το Vivos Europa One, «το πλέον τεράστιο και θωρακισμένο καταφύγιό μας, εγκατεστημένο στην καρδιά της Ευρώπης», μια επένδυση άνω του 1 δισ. δολαρίων.



Διαθέσιμο άλλοτε σε μόλις 34 οικογένειες δισεκατομμυριούχων, πλέον επεκτείνεται συνεχώς ώστε να μπορεί να στεγάσει άλλους 500 ανθρώπους…

Η θωρακισμένη κιβωτός των κροίσων



Ο Robert Vicino αποκάλυψε σχετικά πρόσφατα μερικά χαρακτηριστικά του Vivos Europa One, καθώς η πραγματική επικοινωνία γίνεται μόνο μέσω του ενδιαφερόμενου δισεκατομμυριούχου και της εταιρίας έπειτα από μια σειρά αυστηρά προσδιορισμένων επαφών.



Ο διευθύνων σύμβουλος δήλωσε πως πρέπει να φανταστούμε το καταφύγιο σαν ένα υποβρύχιο κρουαζιερόπλοιο για την ελίτ. Ένα πεντάστερο συγκρότημα καταφυγίων για το οποίο χρειάζεσαι το πολυπόθητο «ναι» της Vivos, αλίμονο.



Κάθε εγκεκριμένος βαθύπλουτος αποκτά πρόσβαση σε ένα ιδιωτικό καταφύγιο 232 τ.μ., το οποίο με μερικά εκατομμύρια παραπάνω επεκτείνεται σε ένα διώροφο παλάτι 464 τ.μ. Η Vivos παρέχει μάλιστα τη δυνατότητα να προσλάβεις δικό σου αρχιτέκτονα και εσωτερικό διακοσμητή ώστε να γίνει ο χώρος της απόλυτης αρεσκείας σου. Και να γεμίσει φυσικά με κάθε εξεζητημένη απαίτηση του ιδιοκτήτη.



Η εταιρία βρήκε στην πρώην Ανατολική Γερμανία ένα παλιό σοβιετικό καταφύγιο που είχε κατασκευαστεί κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, ένα υπόγειο φρούριο για στρατιωτικό εξοπλισμό θωρακισμένο ως εκεί που δεν έπαιρνε. Μετά την ένωση των δύο Γερμανιών, η κυβέρνηση σκόπευε να το χρησιμοποιήσει για τον ίδιο λόγο, σκόνταψε όμως πάνω στον ομοσπονδιακό νόμο που απαγόρευε την αποθήκευση όπλων και πυρομαχικών κοντά σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους.



Κι έτσι αναγκάστηκε να βγάλει σε δημοπρασία αυτό το συγκρότημα των 76 στρεμμάτων, το οποίο πήγε σε ανώνυμο επενδυτή και πέρασε κάπως (αδιευκρίνιστο αυτό) στην ιδιοκτησία του Vicino, ο οποίος δηλώνει πια περιχαρής: «Είμαστε περήφανοι που ολοκληρώνουμε το επικό αυτό έργο σε αυτούς τους συνεχώς δυσκολότερους καιρούς».



Και η αλήθεια είναι πως όλη η δύσκολη δουλειά είχε γίνει από τους Σοβιετικούς, καθώς το καταφύγιο αντέχει σε πυρηνική έκρηξη, άμεση συντριβή αεροπλάνου, σεισμούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς αλλά και κάθε ένοπλη ανθρώπινη επίθεση.



Κάτω από το χώμα ανοίγεται ένα πελώριο πλέγμα βιώσιμων χώρων συνολικής επιφάνειας 23.000 τ.μ. που δεν το διαπερνά πρακτικά τίποτα. Πάνω από τη γη υπάρχουν άλλα 4.079 τ.μ. κτισμάτων που φιλοξενούν γραφεία, αποθήκες και άλλες δομές. Τα υπόγεια τούνελ και τα διαμερίσματα εκτείνονται σε μια έκταση πάνω από 5 χιλιόμετρα, «το αντίστοιχο με τις ατράκτους 71 Boeing 747 τη μία πίσω από την άλλη», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Όσο για το τυπικό δωμάτιο, έχει πλάτος 5 μέτρων, ύψος 6 μέτρων και μήκος 85 μέτρων.



Ο χώρος των καταφυγίων βρίσκεται πίσω από 3 ξεχωριστές εισόδους, σφαλιστές στη ραδιενέργεια και κάθε είδους ακτινοβολία, απ’ όπου περνούν τα οχήματα. Οι πεζοί έχουν και μερικές ακόμα πύλες πρόσβασης, πάντα με την ίδια έμφαση στην προστασία και την ασφάλεια.



Οι θωρακισμένες πύλες εισόδου στις 3 κεντρικές υπόγειες αρτηρίες ανασηκώνονται από υδραυλικά συστήματα 40 τόνων και ακολουθούνται από μια δεύτερη σειρά θεόρατων χαλύβδινων θυρών, οι οποίες παρέχουν αεροστεγές περιβάλλον στη δομή ασφαλείας ώστε να κρατούν έξω χημικούς, βιολογικούς και κάθε άλλο τοξικό παράγοντα.



Το σημαντικότερο βέβαια χαρακτηριστικό του Vivos Europa One είναι το γεγονός πως μπορεί να αυτοσυντηρηθεί για «αρκετά χρόνια». Οι τρεις θεόρατες ντιζελογεννήτριες που τροφοδοτούν την υπόγεια αυτή πολιτεία διαθέτουν άφθονα κοιτάσματα για να δουλεύουν απρόσκοπτα για καιρό, εγγυώμενες την αυτόνομη λειτουργία της εγκατάστασης χωρίς βοήθεια από τον εξωτερικό κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ταμιευτήρες πόσιμου νερού αλλά και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις (εξαερισμός, κλιματισμός κ.λπ.).



Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι δομές πάνω στην επιφάνεια της γης, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και στρατώνα για εκατό οπλίτες, αν τα πράγματα γίνουν ακόμα πιο ζοφερά μετά την καταστροφή του κόσμου. Όλες αυτές οι δομές, οι αποθήκες καυσίμων, οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας κ.λπ., περιστοιχίζονται από ένα αδιαπέραστο τείχος που ολοκληρώνεται με συρματόπλεγμα. Μόλις οι πόρτες κλείσουν, ο μόνος τρόπος να μπαινοβγείς στην ιδιωτική έκταση είναι με ελικόπτερο.



Το κόστος κατασκευής του συγκροτήματος ξεπέρασε τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα η εμπορική του αξία υπολογίζεται στο 1 δισ. ευρώ. Ολοκληρωμένο σήμερα, υφίσταται ακόμα εργασίες, όσο οι 34 επιλεγμένες οικογένειες συνεχίζουν να διακοσμούν τα καταφύγιά τους δηλαδή. Εργασίες γίνονται όμως ώστε να στεγαστούν και πράγματα ιστορικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος, μιας και πρόκειται για καταφύγιο που θα αντέξει τη συντέλεια του κόσμου.



Το Vivos Europa One θα φιλοξενήσει μια εκτεταμένη συλλογή ζωολογικών ειδών, ένα αρχείο με τα κειμήλια και τους θησαυρούς της ανθρωπότητας, ένα μητρώο σύγχρονων ρεκόρ, ακόμα και μια τράπεζα DNA με το γονιδίωμα εκατομμυρίων ανθρώπων.



Όσων δεν έχουν τα εκατομμύρια δηλαδή να αγοράσουν ένα καταφύγιο αλλά θέλουν να διατηρηθεί το γενετικό υλικό τους. Το Vivos Global Genome Vault θα στεγάσει το DNA όποιου πληρώσει το σχετικό αντίτιμο ώστε να σωθούν τα γονίδιά του. Αφού ο ίδιος δεν μπορεί.



Η Vivos δεν αστειεύεται στις προθέσεις της όταν λέει πως τα καταφύγιά της θα γίνουν οι κιβωτοί της ανθρώπινης διαθήκης μετά τη Μέρα της Κρίσης. Συνεχίζει να φτιάχνει καταφύγια παντού στον κόσμο με στόχο να μπορεί κάποια στιγμή να σώσει 1 άνθρωπο ανά 1 εκατ. ανθρώπους της Γης…

Πώς περνάς τη συντέλεια σαν βασιλιάς



Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης της εταιρίας, κάθε καταφύγιο πρέπει να το φανταζόμαστε πρακτικά «σαν megayacht». Κάτι που σημαίνει πως περιλαμβάνουν υποχρεωτικά πισίνα, γυμναστήριο, μπαρ, σκηνή ψυχαγωγίας, αίθουσα κινηματογράφου και τέτοια πράγματα. Οι δυνατότητες είναι ανεξάντλητες και περιορίζονται μόνο από τις προσωπικές επιθυμίες κάθε κροίσου.



Η Vivos παρέχει σε κάθε ιδιωτικό ενδιαίτημα ρεύμα, ύδρευση και αποχέτευση, εξαερισμό και κλιματισμό, γραμμές επικοινωνίας, συστήματα ασφαλείας και ίντερνετ φυσικά. Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι στην αρμοδιότητα της εταιρίας, τόσο ο εξοπλισμός όσο και η λειτουργία τους.



Εδώ μιλάμε για εστιατόρια, φούρνους, ζυθοποιίες, κελάρια, παρεκκλήσια και αίθουσες προσευχής, παιδότοπους, αίθουσες συνεδριάσεων, κομμωτήρια και ινστιτούτα ομορφιάς, σχολικές αίθουσες, διάφορες εκπαιδευτικές δομές, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό, κέντρο επικοινωνίας, δωμάτια υπολογιστών, εγκαταστάσεις ασφαλείας και κρατητήρια, θησαυροφυλάκια για τα τιμαλφή, δομές καθαρισμού του νερού, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, μηχανουργεία, υδροπονικούς κήπους, πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομείο και τόσα μα τόσα ακόμα!



Η Vivos θα παρέχει ακόμα όλες τις μεταφορές, τα θωρακισμένα οχήματα, τα ελικόπτερα, τους προστατευτικούς εξοπλισμούς, τη στελέχωση των δομών ασφαλείας και συντήρησης και ό,τι υπάρχει πάνω από το έδαφος, μεταξύ αυτών γεωργικός, κυνηγητικός και αλιευτικός εξοπλισμός, βάρκες, φουσκωτά κ.ά.



Όταν ολοκληρώνεται ένα από τα 34 καταλύματα των κροίσων, τότε σφραγίζεται και περιμένει υπομονετικά αν και πότε θα χρειαστεί. Η Vivos θα διαχειρίζεται και θα λειτουργεί όλους τους κοινόχρηστους χώρους σε περίπτωση καταστροφικού γεγονότος, κι έτσι ο κροίσος δεν θα έχει να σκεφτεί για τίποτα όταν όλα τελειώσουν για την ανθρωπότητα.



Τα μέλη θα πρέπει ωστόσο να φτάσουν εδώ με δικά τους μέσα πριν το κλείδωμα της εγκατάστασης, προσγειώνοντας ας πούμε τα ιδιωτικά τους αεροσκάφη στα γειτονικά αεροδρόμια. Τα ελικόπτερα της Vivos θα αναλάβουν τη μεταφορά τους στο καταφύγιο, όταν και θα αρχίσει η πραγματική λειτουργία του. Και το πραγματικό του κόστος, αλίμονο.



Βλέπετε κάθε οικογένεια πληρώνει τώρα ένα ποσό για τη διατήρηση του καταφυγίου της και τη συντήρηση των χώρων, τους μισθούς των υπαλλήλων, την ασφάλειά τους, τους φόρους κ.λπ. Σε περίπτωση ανάγκης ωστόσο, τα 34 μέλη θα συμβάλουν και στα καθημερινά λειτουργικά έξοδα της υπερπολυτελούς δομής, αν και δεν έχει γίνει γνωστό πώς έχει κανονιστεί αυτό.



Κι ενώ το να γίνει κανείς μέλος στη Vivos είναι δωρεάν, τα πράγματα αλλάζουν άρδην όταν πρέπει να εκτιμηθεί η ικανότητά σου να πιάσεις ένα από τα καταφύγιά της. Στη σχετική φόρμα σημειώνεις, μεταξύ άλλων, το επάγγελμα και τις ικανότητές σου, αποκαλύπτοντας και τους λόγους για τους οποίους αναζητείς την επιβίωσή σου.



Η εταιρία «επιλέγει μετά τους καλύτερους υποψηφίους για κάθε καταφύγιο Vivos από τη δεξαμενή των ενεργών μελών». Η διαδικασία επιλογής έχει να κάνει με το ποιος είσαι και τι μπορείς να προσφέρεις στο γενικό σύνολο: «Αναζητούμε πρώτα εκείνα τα άτομα που μπορούν να προσφέρουν τις ικανότητες και την τεχνογνωσία τους σε κάθε κοινότητα καταφυγίου, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερες πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης όλης της ομάδας».



Κατόπιν ακολουθεί τηλεφωνική συνέντευξη, για να καθοριστεί «αν είστε άξιος υποψήφιος … Είναι σημαντικό να απαντήσετε στο email εγκαίρως και να ακολουθήσετε σωστά τα τελευταία βήματα για την έγκρισή σας».



Το Vivos Europa One ανακοίνωσε πρόσφατα πως δέχεται και… κοινούς θνητούς. Ο νέος τιμοκατάλογός της κοστολογεί στα 2 εκατ. ευρώ κάθε ιδιωτικό καταφύγιο, ενώ πλάι σε αυτά θα στεγαστούν και άλλοι 500 τυχεροί σε πλήρως επιπλωμένες ημι-ιδιωτικές σουίτες με κόστος τα 35.000 ευρώ το άτομο.



Κοινός δεν είναι βέβαια ο θνητός που μπορεί να διαθέσει 35.000 ευρώ για μια τέτοιου τύπου ώρα ανάγκης, ξαφνικά όμως η επιβίωση της ελίτ άνοιξε την πόρτα και σε ανθρώπους που δεν θεωρούνται μεγιστάνες. Φτάνει να έχουν να προσφέρουν κάτι στην ελίτ κοινότητα…

