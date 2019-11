, συνοδευόμενος από τους γιους τουκαικαι δυο Ρεπουμπλικάνους βουλευτές που τον στηρίζουν, βρέθηκε στηγια να παρακολουθήσει αγώνες του. Η υποδοχή ήταν «θερμότατη»,πριν από μια εβδομάδα.

Τη στιγμή που ο Τραμπ μπήκε στο Madison Square Garden, ο κόσμος ξεσηκώθηκε και άρχισε να αποδοκιμάζει. Υπήρχαν, όμως, και κάποιοι που φώναζαν υπέρ του Αμερικανού προέδρου. Εκείνος, αυτό κράτησε. Πως κάποιοι τον αποθέωσαν. Και ας ήταν εκκωφαντικές οι αποδοκιμασίες.

Ήταν λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου (03.11.2019, συμπτωματικά ακριβώς έναν χρόνο πριν από τις εκλογές του 2020) όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και η συνοδεία τους μπήκαν στο Madison Square Garden. Η επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη έγινε λίγες μέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το «Μεγάλο Μήλο» για να κάνει μόνιμη κατοικία του τη Φλόρινταώστε να γλιτώσει τους φόρους. Δεν είναι αυτό που δεν του… συγχώρησαν οι Νεοϋορκέζοι.

Honestly surprised to see Trump booed at Ultimate Fighting Championship. This should be his crowd. pic.twitter.com/r1O1Vs20SR

Here is President Trump entering MSG for UFC 244. @jasonrubin91 pic.twitter.com/AVbbFHk6Av

Κατά τον Έρικ Τραμπ, το πλήθος φώναζε το όνομα του πατέρα του. Το έκανε και tweet, το οποίο retweet-αρε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump got booed at the World Series so he decided to come to an MMA fight in NYC.

He just entered and the crowd booed like hell.

pic.twitter.com/7StQOPweH4

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) November 3, 2019