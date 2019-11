Ο Ντόναλντ Τραμπ μετακομίζει με αιχμές από τη Νέα Υόρκη, «καλά ξεκουμπίδια» του απαντούν

«Η οικογένειά μου και εγώ θα κάνουμε το Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα μόνιμη κατοικία μας» ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω Twitter. «Παρά το γεγονός ότι πληρώνω εκατομμύρια δολάρια σε τέλη και φόρους σε τοπικό, δημοτικό και πολιτειακό επίπεδο, μου έχουν φερθεί πολύ άσχημα οι πολιτικοί ηγέτες της πόλης και της Πολιτείας», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη Νέα Υόρκη.« Ως πρόεδρος, θα είμαι πάντα εκεί για να βοηθάω τη Νέα Υόρκη και τους σπουδαίους ανθρώπους της Νέας Υόρκης. Θα έχει πάντα ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου» κατέληξε.

1600 Pennsylvania Avenue, the White House, is the place I have come to love and will stay for, hopefully, another 5 years as we MAKE AMERICA GREAT AGAIN, but my family and I will be making Palm Beach, Florida, our Permanent Residence. I cherish New York, and the people of.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2019