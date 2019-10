Τραμπ: Νεκρός κι ο διάδοχος του Μπαγκτάντι - Χωρίς αρχηγός το ISIS

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως μόλις επιβεβαίωσε την είδηση: Ο Νούμερο 1 διάδοχος του αλ Μπαγκντάντι εξουδετερώθηκε από Αμερικανούς στρατιώτες.

“Μόλις επιβεβαιώθηκε ότι ο Νο 1 διάδοχος του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι εξολοθρεύτηκε από αμερικανικά στρατεύματα. Πιθανότατα θα είχε αναλάβει το κορυφαίο πόστο – Τώρα είναι επίσης Νεκρός!”, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο νέος αρχηγός του ISIS ήταν ο Αμπντουλάχ Καρντάς (ή Καρντές), γνωστός και ως Χατζί Αμπντουλάχ αλ Αφάρι. Ο Ιρακινός με το παρατσούκλι «καθηγητής» είχε τη φήμη αδίστακτου στελέχους του ISIS και ήταν επί μακρόν ηγέτης εν αναμονή.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!