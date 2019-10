Αυτός είναι ο σκύλος που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχείρηση κατά του Μπαγκντάντι

Η επίλεκτη μονάδα του αμερικανικού στρατού που διεξήγαγε την επίθεση εναντίον του αρχηγού της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι είχε μεταξύ των μελών της έναν σκύλο, ο οποίος προσέφερε «απίστευτες υπηρεσίες», όμως η ταυτότητά του πρέπει να «προστατευθεί», δήλωσε νωρίτερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού των ΗΠΑ Μαρκ Μίλεϊ.

Το ζώο «τραυματίστηκε ελαφρά» κατά τη διάρκεια της εφόδου και «ανέρρωσε πλήρως», διαβεβαίωσε ο στρατηγός Μίλεϊ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Tύπου.

Ο ίδιος αρνήθηκε, εντούτοις, να αποκαλύψει το όνομα του σκύλου, καθώς αυτός «βρίσκεται ακόμη στο θέατρο της επιχείρησης».

O Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε ήδη τη δουλειά ενός «φανταστικού σκύλου, ενός πολύ χαρισματικού σκύλου», ανακοινώνοντας τον θάνατο του ηγέτη της εξτρεμιστικής οργάνωσης, ενώ πριν από λίγο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw