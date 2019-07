Aνάσα για την Ευρώπη από τον καύσωνα - Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Η Ευρώπη πήρε ανάσα την Παρασκευή χάρη στη σημαντική πτώση του υδράργυρου, ο οποίος κατέρριψε μια σειρά ρεκόρ, σκαρφαλώνοντας πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και τη Γερμανία.

Το τέλος του 2019 είναι ακόμη μακριά, όμως έχει ήδη καταγράψει καύσωνες και ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών από την Ευρώπη μέχρι το Βόρειο Πόλο, γεγονότα που προκαλούνται από τις συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη προϊόντος των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν αναμφίβολα σύμπτωμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ακόμη και αν οι επιστήμονες είναι ορισμένες φορές διστακτικοί να αιτιολογήσουν ένα εξαιρετικά ειδικό μετεωρολογικό φαινόμενο, όσο σημαντική και αν είναι η κλιματική απορρύθμιση.

Πάντως η επιστημονική κοινότητα εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία της καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ατμοσφαιρική ροή θα μεταφέρει τη θερμότητα προς τη Γροιλανδία, με αποτέλεσμα τις υψηλές θερμοκρασίες και συνεπώς την αυξημένη τήξη των πάγων.

Ενδεικτικό είναι ότι στα μέσα του Ιουλίου, ο υδράργυρος έφθασε τους 21°C στο Αλερτ, την βορειότερη κατοικημένη περιοχή του πλανήτη, που βρίσκεται σε απόσταση 90 χιλιομέτρων από τον Βόρειο Πόλο, καταγράφοντας το απόλυτο ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ των 20°C είχε μετρηθεί τον Ιούλιο 1956 αλλά, από το 2012, έχουν μετρηθεί πολλές ημέρες με θερμοκρασίες ανάμεσα στους 19°C και τους 20°C στον σταθμό αυτόν που βρίσκεται στην ακτή του Ατλαντικού Ωκεανού.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ η επίμονη υψηλή τήξη και η απορροή των τελευταίων εβδομάδων, δείχνει πως η συνολική σεζόν του τρέχοντος θα καταγράφει υψηλές απώλειες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτό θα έχει επίσης αντίκτυπο στον πάγο της Αρκτικής Θάλασσας, όπου η απώλεια πάγου κατά το πρώτο εξάμηνο του Ιουλίου αντιστοιχούσε στα ποσοστά απώλειας που παρατηρήθηκαν το 2012, το έτος που είχε την χαμηλότερη έκταση πάγου τον Σεπτέμβρίο, όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο.

Ο πρώτος απολογισμός του νέου κύματος καύσωνα

Πέραν των 42,6 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκαν στο Παρίσι και το Λίνγκεν στην Κάτω Σαξονία της Γερμανίας, το Βέλγιο και η Ολλανδία γνώρισαν επίσης ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών με 41,8 βαθμούς Κελσίου στο Μπέγκιζνεντιζκ, στο βόρειο Βέλγιο και 40,4 βαθμούς Κελσίου στη νότια Ολλανδία.

