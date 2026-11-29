Συναγερμός σήμανε την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2026, στη Μαρίνα Φλοίσβου, καθώς ένας 31χρονος ναυτικός αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα. Μία μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές για τον εντοπισμό του, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω της κακοκαιρίας «Άργος» που πλήττει την περιοχή. Η απουσία του ναυτικού διαπιστώθηκε το πρωί της Κυριακής, ωστόσο το περιστατικό της πτώσης του καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας την προηγούμενη ημέρα.

Επιχείρηση εντοπισμού στη Μαρίνα Φλοίσβου

Από την πρώτη στιγμή που σήμανε ο συναγερμός, έχει στηθεί μια εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ναυτικού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ιδιώτες δύτες, εθελοντές, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί για να συνδράμουν στις έρευνες. Το Λιμενικό Σώμα συντονίζει τις προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που θέτουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Μαρίνας Φλοίσβου, με τους δύτες να επιχειρούν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, που συνοδεύουν την κακοκαιρία «Άργος», δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των αρχών και των εθελοντών, καθιστώντας την προσπάθεια εντοπισμού του 31χρονου ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι συνθήκες της εξαφάνισης

Η απουσία του ναυτικού από τη θαλαμηγό στην οποία εργαζόταν διαπιστώθηκε το πρωί της Κυριακής. Ωστόσο, η εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής έφερε στο φως νέα στοιχεία σχετικά με το πότε συνέβη το περιστατικό. Από το βιντεοληπτικό υλικό προέκυψε ότι ο ναυτικός είχε πέσει στη θάλασσα το απόγευμα του Σαββάτου, δηλαδή την προηγούμενη ημέρα της διαπίστωσης της εξαφάνισής του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέκυψαν από την ανάλυση των βίντεο, ο άνδρας προσπάθησε να πηδήξει στην θαλαμηγό. Κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στη θάλασσα. Έκτοτε, αγνοείται, πυροδοτώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του.

Τα στοιχεία του αγνοούμενου ναυτικού

Ο αγνοούμενος είναι ένας 31χρονος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως μάγειρας σε ιδιωτικό σκάφος. Το σκάφος στο οποίο ήταν μέλος πληρώματος φέρει σημαία Μάλτας. Τα στοιχεία αυτά δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Λιμενικό Σώμα, το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισμό των ερευνών.

Περαιτέρω πληροφορίες, που αναφέρθηκαν, υποδεικνύουν ότι ο 31χρονος βρισκόταν έξω στη μαρίνα το βράδυ του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου 2026. Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται να δείχνει ότι ίσως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του περιστατικού, γεγονός που ενδεχομένως να συνέβαλε στην απώλεια της ισορροπίας του.

Η κινητοποίηση των αρχών και η ενημέρωση

Το Λιμενικό Σώμα ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του ναυτικού γύρω στις 11 το πρωί της Κυριακής. Η ενημέρωση προήλθε από γειτονικό σκάφος, το οποίο διαπίστωσε την απουσία του 31χρονου. Αμέσως μετά την ενημέρωση, ξεκίνησαν οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Φάνης Μπαλατσούκας, επιβεβαίωσε την έναρξη των ερευνών και παρείχε τις σχετικές πληροφορίες για την κινητοποίηση. Η άμεση αντίδραση των αρχών, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την προσπάθεια για την ανεύρεση του αγνοούμενου.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διεξάγεται υπό εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Η κακοκαιρία «Άργος» έχει φέρει θυελλώδεις ανέμους στην περιοχή του Φλοίσβου, δημιουργώντας μεγάλα κύματα και περιορίζοντας την ορατότητα. Αυτοί οι παράγοντες δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των δυτών και των σκαφών που συμμετέχουν στις έρευνες, καθιστώντας κάθε κίνηση πιο επικίνδυνη και χρονοβόρα.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του 31χρονου συνεχίζονται αδιάκοπα. Η επιμονή των συνεργείων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της αποστολής τους, με την ελπίδα να βρεθεί ο αγνοούμενος ναυτικός.

Με πληροφορίες από: Newsit