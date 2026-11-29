Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, στο Μετρό της Αθήνας. Συγκεκριμένα, τέσσερις σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα, στις 21:40 το βράδυ, λόγω της συνέχισης των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια. Οι αλλαγές αυτές κρίνονται αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι σταθμοί που επηρεάζονται και οι νέες ώρες λειτουργίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί που επηρεάζονται από τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής: «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια». Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Κατά τη διάρκεια των ωρών των εργασιών, η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται αποκλειστικά μεταξύ των σταθμών Αττική και Ελληνικό. Η ΣΤΑΣΥ έχει γνωστοποιήσει τις ώρες αναχώρησης των τελευταίων συρμών της Γραμμής 2, πριν το κλείσιμο των σταθμών, προκειμένου οι επιβάτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις βραδινές μετακινήσεις τους.

Ο λόγος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω της συνέχισης των έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας. Οι εργασίες εκτελούνται στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια της Γραμμής 2, ένα έργο που η ΣΤΑΣΥ χαρακτηρίζει ως σημαντικό για την αναβάθμιση των υποδομών.

Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών αποτελεί μέρος των προσπαθειών για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των καθημερινών μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του Μετρό.

Εναλλακτική εξυπηρέτηση με λεωφορειακή γραμμή Χ26

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ έχει δρομολογήσει την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ26, η οποία φέρει την ονομασία «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)». Η γραμμή αυτή θα λειτουργεί τις ημέρες από Κυριακή έως Πέμπτη, ξεκινώντας από τις 21:40 το βράδυ και έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής Χ26 συνδέει τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη γραμμή δεν διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και Σταθμός Λαρίσης, όπως έχει ανακοινωθεί.

Διάρκεια των μέτρων και ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η λειτουργία της προσωρινής λεωφορειακής γραμμής Χ26 έχει παραταθεί από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026 έως και την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2026, καλύπτοντας τις ανάγκες μετακίνησης των επιβατών κατά τις βραδινές ώρες που οι σταθμοί του Μετρό παραμένουν κλειστοί.

Σε ανακοίνωσή της, η ΣΤΑΣΥ τονίζει: «Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας. Κρίνονται, ωστόσο, αναγκαίες για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση για την ολοκλήρωση των εργασιών προς όφελος του επιβατικού κοινού, παρά την προσωρινή ταλαιπωρία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis