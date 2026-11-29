Μια νοσταλγική αναδρομή στα χρόνια που η Ελένη Μενεγάκη κυριαρχούσε στην πρωινή ζώνη έκανε η Ναταλία Γερμανού, μέσα από την εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται». Η παρουσιάστρια εξέφρασε τη νοσταλγία της για μια εποχή της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας που σήμερα μοιάζει να εκλείπει. Η συζήτηση αυτή προέκυψε με αφορμή τη συνέντευξη της Ελίνας Κέφη, η οποία αναφέρθηκε στην περίοδο του «Πρωινού Καφέ» και στην προσωπικότητα της Ελένης Μενεγάκη.

Η αναδρομή στην εποχή του «Πρωινού Καφέ»

Η αφορμή για αυτή τη νοσταλγική αναδρομή δόθηκε από τη συνέντευξη της Ελίνας Κέφη. Η Κέφη είχε αναφερθεί εκτενώς στην εποχή του «Πρωινού Καφέ» και στην παρουσία της Ελένης Μενεγάκη, τονίζοντας ότι η Μενεγάκη από τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα έδειχνε πως ήταν προορισμένη να ξεχωρίσει στον χώρο.

Η Ναταλία Γερμανού, παρακολουθώντας τα όσα ειπώθηκαν, θυμήθηκε τις δικές της εντυπώσεις από εκείνη την περίοδο. Ειδικότερα, στάθηκε στην ξεχωριστή ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη, καθώς και στις αυθόρμητες στιγμές γέλιου που βίωναν οι τηλεθεατές.

Η ατμόσφαιρα των εκπομπών και η χημεία της ομάδας

Η Ναταλία Γερμανού αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στη χημεία που υπήρχε μεταξύ της Ελένης Μενεγάκη και των συνεργατών της. Θυμήθηκε χαρακτηριστικά τις έρευνες που παρουσίαζαν ο Γκουντάρας και η Ζαρίφη, οι οποίες συνέβαλαν σε αυτή την ανάλαφρη και χαρούμενη διάθεση.

«Ξέρετε τι θυμάμαι πολύ έντονα όποτε βλέπω την Ελένη και θυμάμαι τις εκπομπές της; Το πόσο πολύ γελούσαμε», δήλωσε η Ναταλία Γερμανού, υπογραμμίζοντας το κλίμα ευθυμίας που χαρακτήριζε την τότε τηλεόραση. Αυτές οι στιγμές γέλιου και η αρμονική συνεργασία ήταν στοιχεία που έκαναν τις εκπομπές της Ελένης Μενεγάκη να ξεχωρίζουν.

Η απουσία της ξέγνοιαστης τηλεόρασης

Η παρουσιάστρια εξέφρασε ανοιχτά την άποψη ότι η χαρούμενη και ξέγνοιαστη τηλεόραση έχει πλέον εκλείψει. Η Ναταλία Γερμανού τόνισε πως αυτή η απουσία γίνεται αισθητή όχι μόνο στους ανθρώπους που βρίσκονται στον χώρο της τηλεόρασης, αλλά και στο ευρύ κοινό.

«Έχει λείψει η χαρούμενη, ξέγνοιαστη τηλεόραση. Αν λείπει σε εμάς που την παρακολουθούμε, φαντάσου στον κόσμο που τη βλέπει πόσο λείπει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο ανάλαφρες και ψυχαγωγικές εκπομπές στην τρέχουσα τηλεοπτική πραγματικότητα.

Η μαρτυρία της Ελιάνας Χρυσικοπούλου

Στη συζήτηση για την Ελένη Μενεγάκη συμμετείχε και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου, η οποία είχε συνεργαστεί επί σειρά ετών με την παρουσιάστρια. Η Χρυσικοπούλου επιβεβαίωσε την ατμόσφαιρα που περιέγραψε η Ναταλία Γερμανού, προσθέτοντας τη δική της οπτική.

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναφέρθηκε στη θετική ενέργεια που μετέδιδε η Ελένη Μενεγάκη μέσα από τη μικρή οθόνη. «Όταν πέρναγε καλά η Ελένη, ήταν όλα μαγικά. Έφερνε αυτό το θετικό vibe», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως η διάθεση της παρουσιάστριας επηρέαζε άμεσα την ποιότητα και την αίσθηση της εκπομπής στο σύνολό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki