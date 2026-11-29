Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ασφυκτική κατάσταση, η οποία έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των συνεχών αφίξεων μεταναστών στο νησί. Οι συνθήκες που επικρατούν είναι ιδιαίτερα δύσκολες τόσο στο Ηράκλειο όσο και στην Ιεράπετρα, παρά τις προσπάθειες των λιμενικών αρχών να διαχειριστούν την κατάσταση. Εκατοντάδες μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, βρίσκονται στα λιμάνια, ενώ παράλληλα καταγράφονται νέες αφίξεις στις νότιες περιοχές. Η κατάσταση αυτή έχει χαρακτηριστεί από τον Πλεύρη ως «το δυσκολότερο 48ωρο της χρονιάς».

Συνολικός αριθμός και πίεση στις υποδομές

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη αγγίζει τους 2.800. Την ίδια ώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, γεγονός που διατηρεί την πίεση στις υποδομές του νησιού σε υψηλά επίπεδα.

Στον χώρο του πρώην ψυγείου, εντός του λιμανιού του Ηρακλείου, εκτιμάται ότι φιλοξενούνται περίπου 1.350 άνθρωποι. Από αυτούς, σχεδόν 1.000 παραμένουν στον εξωτερικό χώρο, καθώς οι δυνατότητες φιλοξενίας στον εσωτερικό χώρο έχουν εξαντληθεί πλήρως. Η πίεση στις διαθέσιμες υποδομές είναι έντονη, καθώς οι υφιστάμενοι χώροι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που έχουν φτάσει στο νησί τις τελευταίες ημέρες.

Δυσκολίες για ευάλωτες ομάδες και ανησυχία για τον καιρό

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις γυναίκες και τα παιδιά, οι οποίοι εξακολουθούν να δοκιμάζονται από την παρατεταμένη παραμονή τους σε έναν χώρο με περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης. Πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να παραμένουν σε υπαίθρια σημεία, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Η αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού, με προβλέψεις για βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, εντείνει την ανησυχία για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών, ιδίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Η παραμονή σε ανοιχτούς χώρους καθίσταται ακόμη πιο επισφαλής ενόψει των επερχόμενων καιρικών φαινομένων.

Αναχωρήσεις και νέες αφίξεις

Η κατάσταση παραμένει ασφυκτική, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να αναχωρήσουν μέσα στην ημέρα περίπου 250 μετανάστες. Ο προορισμός τους θα είναι η δομή φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες από λιμενικές πηγές. Ωστόσο, την ίδια ώρα, αναμένονται άλλοι περίπου 200 άνθρωποι, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί ανοιχτά των νότιων ακτών του νομού Ηρακλείου.

Οι συνεχείς αυτές ροές διατηρούν την κατάσταση σε κρίσιμο σημείο, καθώς κάθε πιθανή αποσυμφόρηση αντισταθμίζεται από την άφιξη νέων ομάδων μεταναστών, ασκώντας συνεχή πίεση στις τοπικές αρχές και υποδομές.

Πρόσφατες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν νέα περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος που μετέφερε 52 επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, περίπου 140 άνθρωποι διασώθηκαν από δύο λέμβους που εντοπίστηκαν νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Για τον εντοπισμό τους χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex, ενώ η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πλωτού μέσου της ευρωπαϊκής δύναμης. Οι διασωθέντες μεταφέρονταν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, προσθέτοντας στον ήδη αυξημένο αριθμό μεταναστών στο νησί.

Με πληροφορίες από: Newsit