Η υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού γνώρισε την τρίτη κατά σειρά αναβολή στην εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ερασιτέχνη Άρη. Ο αθλητικός σύλλογος εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του Άλκη, ζητώντας παράλληλα να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση έχει πλέον οριστεί για τον Οκτώβριο του 2027.

Τρίτη αναβολή για την υπόθεση δολοφονίας

Η τρίτη κατά σειρά αναβολή της εκδίκασης σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού έλαβε χώρα την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτό το αίτημα αναβολής που υπέβαλε ο συνήγορος του πρώτου κατηγορουμένου, οδηγώντας σε νέα καθυστέρηση την πορεία της δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, η νέα δικάσιμος για την υπόθεση ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου του 2027. Η συγκεκριμένη απόφαση προσθέτει έναν ακόμη χρόνο αναμονής στην ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για την τραγική απώλεια του Άλκη Καμπανού.

Η αντίδραση του Ερασιτέχνη Άρη

Η νέα αυτή αναβολή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ερασιτέχνη Άρη, ο οποίος προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση. Μέσω αυτής, ο Α.Σ. Άρης εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του Άλκη Καμπανού, αναγνωρίζοντας τον πόνο και τον αγώνα που δίνει.

Ο σύλλογος ζήτησε να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της δίκης χωρίς άλλες αποφεύξιμες καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ταχεία και δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης. Η θέση του Ερασιτέχνη Άρη είναι ξεκάθαρη ως προς την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει η διαδικασία.

Το μήνυμα του Α.Σ. Άρη για τη Δικαιοσύνη

Στην ανακοίνωσή του, ο Α.Σ. Άρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ στέκεται δίπλα στην οικογένεια Καμπανού, με σεβασμό στον πόνο και στον αγώνα της. Ζητούμε να διασφαλιστεί ότι η δίκη θα προχωρήσει, με όλες τις εγγυήσεις που απαιτεί η Δικαιοσύνη και χωρίς άλλη αποφεύξιμη καθυστέρηση».

Αυτή η δήλωση αποτελεί σαφή έκκληση προς τις αρμόδιες αρχές να επισπεύσουν τις διαδικασίες και να διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω εμπόδια στην πορεία προς την αλήθεια και τη δικαίωση. Ο σύλλογος επιθυμεί η δίκη να διεξαχθεί με πλήρη σεβασμό στις αρχές της δικαιοσύνης, χωρίς περιττές καθυστερήσεις που επιτείνουν την αγωνία της οικογένειας.

«Η μνήμη του Άλκη δεν αναβάλλεται»

Η ανακοίνωση του Α.Σ. Άρη ολοκληρώθηκε με ένα ισχυρό και συμβολικό μήνυμα: «Ο Άλκης δεν είναι μια ημερομηνία στο πινάκιο. Ήταν ένα παιδί που δεν γύρισε σπίτι. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Η μνήμη του Άλκη δεν αναβάλλεται».

Οι συγκεκριμένες φράσεις αναδεικνύουν την ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τις δικαστικές διαδικασίες βρίσκεται η τραγική απώλεια ενός νέου ανθρώπου. Ο σύλλογος τονίζει τη διαρκή μνήμη του Άλκη και την αταλάντευτη δέσμευσή του να μην ξεχαστεί το θύμα, ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις που μπορεί να υπάρξουν στην εκδίκαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta