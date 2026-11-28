Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι για δύο τουλάχιστον ανθρώπους το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026, όταν σκάφος που μετέφερε μετανάστες προσέκρουσε σε βράχια στην περιοχή της Αμπέλου στη Γαύδο. Από την πρόσκρουση, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω μιας περιόδου έντονης κινητοποίησης των λιμενικών αρχών, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια της Κρήτης είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Το τραγικό περιστατικό στη Γαύδο

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ένα σκάφος που πλησίαζε τη Γαύδο και μετέφερε μετανάστες, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε βράχια στην περιοχή της Αμπέλου. Η πρόσκρουση είχε ως αποτέλεσμα άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα. Δύο εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε. Οι πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων αναμένονται τις επόμενες ώρες, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους.

Αμέσως μετά το συμβάν, ακολούθησε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα για την περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι υπόλοιποι περίπου 50 μετανάστες που επέβαιναν στο σκάφος μεταφέρθηκαν στον Καραβέ της Γαύδου. Στη συνέχεια, αναμενόταν η μεταφορά τους στο Εκθεσιακό Κέντρο Αγιάς, το οποίο βρίσκεται στα Χανιά, για την περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης.

Εντατικές επιχειρήσεις διάσωσης στην Κρήτη

Το τραγικό περιστατικό στη Γαύδο έλαβε χώρα σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερα αυξημένων μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη κινητοποίηση, καθώς οι επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Μόνο από τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχουν περισυλλεγεί περίπου 903 μετανάστες στο πλαίσιο αλλεπάλληλων επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγονται από το Λιμενικό Σώμα σε συνεργασία με την Frontex, καλύπτοντας διάφορες θαλάσσιες περιοχές γύρω από το νησί. Το τελευταίο 24ωρο, παρατηρείται ένας κατακλυσμός μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη, με περισσότερους από 500 μετανάστες να έχουν διασωθεί ή να έχουν προσαράξει με τα σκάφη τους σε διάφορα σημεία στα νότια παράλια του νησιού.

Προηγούμενες διαδοχικές επιχειρήσεις

Πριν από τα περιστατικά που καταγράφηκαν το πρωί του Σαββάτου και την τραγωδία στη Γαύδο, είχαν προηγηθεί διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών. Συγκεκριμένα, από τις 00:30 του Σαββάτου, οι αρχές είχαν ήδη προβεί σε επιχειρήσεις για την περισυλλογή περίπου 583 μεταναστών. Αυτές οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Γαύδου, των Καλών Λιμένων και της παραλίας Τρυπητή Σφακίων.

Η συνεχής παρουσία και η ετοιμότητα των δυνάμεων του Λιμενικού Σώματος και της Frontex κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν από τις μεταναστευτικές ροές στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Νέα περιστατικά το πρωί του Σαββάτου

Εκτός από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, το πρωί του Σαββάτου καταγράφηκαν δύο νέα περιστατικά που αφορούσαν συνολικά περίπου 320 μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, τέσσερις λέμβοι εντοπίστηκαν από drone της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Ο συντονισμός της επιχείρησης έγινε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι περίπου 274 μετανάστες που επέβαιναν στις συγκεκριμένες λέμβους περισυνελέγησαν με επιτυχία από σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Σε μια δεύτερη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα, ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε μία λέμβο στη θαλάσσια περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι περίπου 46 επιβαίνοντες σε αυτή τη λέμβο περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ολοκληρώνοντας και αυτή την επιχείρηση διάσωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit