Με λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ πλημμύρισε για ακόμη μία φορά η λεωφόρος Ποσειδώνος στον Άλιμο. Το περιστατικό συνέβη εν μέσω της κακοκαιρίας «Άργος», όταν ένα φορτηγό έκανε όπισθεν, με αποτέλεσμα να ανοίξει το καπάκι της αποχέτευσης και τα λύματα να ξεχυθούν στο οδόστρωμα της παραλιακής. Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για την επανάληψη του φαινομένου, κάνοντας λόγο για «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις».

Η επανάληψη του φαινομένου στην Ποσειδώνος

Οι κάτοικοι του Αλίμου βρέθηκαν ξανά στο ίδιο έργο θεατές, καθώς η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμύρισε από λύματα. Η διαρροή προήλθε από το αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ και σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Άργος».

Τα λύματα ξεχείλισαν, καλύπτοντας το οδόστρωμα της παραλιακής λεωφόρου, γεγονός που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των τοπικών αρχών και των πολιτών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Η «πατέντα» του φρεατίου και η αιτία της διαρροής

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πηγές, η διαρροή σημειώθηκε όταν ένα φορτηγό έκανε όπισθεν. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει το καπάκι του φρεατίου, αφήνοντας το ακάλυπτο και επιτρέποντας στις ακαθαρσίες να ξεχυθούν ανεξέλεγκτα στον δρόμο.

Προηγουμένως, υπήρχε μια γνωστή «πατέντα» με το σταθμευμένο φορτηγό πάνω από το φρεάτιο, ώστε το βάρος του να συγκρατεί το καπάκι στη θέση του. Ωστόσο, αυτή τη φορά η λύση αυτή απέτυχε, καθώς η οπισθοπορεία του οχήματος άφησε το φρεάτιο χωρίς το απαραίτητο βάρος, με τις συνέπειες που καταγράφηκαν.

Η έντονη αντίδραση του δημάρχου Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την έντονη αγανάκτησή του για την επανάληψη του φαινομένου. Στην ανάρτησή του, ο κ. Κονδύλης τόνισε πως «για ακόμη μία φορά, η λεωφόρος Ποσειδώνος πλημμυρίζει από τα λύματα της αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ».

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε την κατάσταση ως «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις», υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η επανάληψη του προβλήματος. Οι δηλώσεις του αναδεικνύουν την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η παρέμβαση της δικαιοσύνης και η δικογραφία

Ο Ανδρέας Κονδύλης αποκάλυψε ότι για το ζήτημα έχει ήδη παρέμβει η Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, έχει επιληφθεί ο αρμόδιος Εισαγγελέας, στον οποίο έχουν κατατεθεί στοιχεία σχετικά με την κατάσταση.

Πλέον, για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα έχει λάβει επίσημη νομική διάσταση, με στόχο την διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών.

Κίνδυνοι για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Τα λύματα που ξεχύθηκαν στο οδόστρωμα της λεωφόρου Ποσειδώνος, ενώ κανονικά θα έπρεπε να διοχετεύονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Ψυττάλειας, καταλήγουν τελικά στη θάλασσα. Αυτή η εξέλιξη εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο δήμαρχος Αλίμου τόνισε ότι οι «τριτοκοσμικές και επικίνδυνες καταστάσεις» ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν το περιβάλλον, ενώ παράλληλα προσβάλλουν τη δημόσια υγεία. Η ανεξέλεγκτη ροή λυμάτων στη θάλασσα δημιουργεί ένα σοβαρό οικολογικό πρόβλημα με άμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων και την υγεία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos