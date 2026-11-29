Οριστικό «φρένο» μπαίνει στα σχέδια για την πραγματοποίηση προγραμματισμένης συγκέντρωσης και ομιλίας του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Εισαγγελική εντολή απαγόρευσε την εκδήλωση, εκφράζοντας φόβο για πρόκληση σοβαρών επεισοδίων.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους δημόσιας ασφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις σφοδρές αντιδράσεις που εκφράστηκαν από πλήθος φορέων του νησιού. Αυτή την ώρα, αστυνομικές δυνάμεις επιδίδουν την έγγραφη εισαγγελική εντολή έξω από το σφραγισμένο ξενοδοχείο Belvedere, όπου είχαν ήδη συγκεντρωθεί άτομα.

Εισαγγελική εντολή και λόγοι απαγόρευσης

Η εισαγγελική εντολή για την απαγόρευση της συγκέντρωσης δόθηκε με βασικό κριτήριο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Οι αρχές έλαβαν υπόψη τις έντονες αντιδράσεις που είχαν εκφράσει διάφοροι φορείς σε όλη την Κρήτη, οι οποίοι εξέφραζαν την αντίθεσή τους στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Η διαδικασία επίδοσης της έγγραφης εντολής βρίσκεται σε εξέλιξη από αστυνομικούς έξω από το ξενοδοχείο Belvedere. Παρά την απαγόρευση, πληροφορίες αναφέρουν ότι άτομα είχαν ήδη συγκεντρωθεί στον χώρο, ακολουθώντας τις κλήσεις που διακινούσαν υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη.

Το σφραγισμένο ξενοδοχείο και οι κλήσεις για συγκέντρωση

Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από ένα πρωινό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας για την Ελληνική Αστυνομία στο Ηράκλειο. Η ξενοδοχειακή μονάδα Belvedere είχε σφραγιστεί από τον ΕΟΤ για λόγους ασφαλείας και πυρασφάλειας, γεγονός που είχε δημιουργήσει ένα αρχικό εμπόδιο στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες, υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη διακινούσαν μηνύματα, καλώντας τον κόσμο να προσέλθει κανονικά στις 2 το μεσημέρι, βάσει του αρχικού σχεδιασμού. Τα μηνύματα αυτά άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκέντρωσης στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου, παρά το σφράγισμα της μονάδας.

Κύμα αντιδράσεων από φορείς του νησιού

Η προαναγγελία της εκδήλωσης είχε προκαλέσει ένα πρωτοφανές κύμα αντιδράσεων που κάλυψε ολόκληρη την Κρήτη, από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι. Συνολικά 110 εργατικά σωματεία, Εργατικά Κέντρα, ομοσπονδίες, αγροτικοί και φοιτητικοί σύλλογοι, οργανώσεις γονέων και συλλογικότητες συνυπέγραψαν κοινό ψήφισμα καταδίκης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 25 Νοεμβρίου οι φορείς που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους αριθμούσαν 29, ενώ μέσα σε μόλις τρεις ημέρες ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στους 110. Το κύμα αντιδράσεων αγκάλιασε και τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τα Εργατικά Κέντρα Ηρακλείου και Χανίων, νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΕΔΥ, υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς και τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Το περιεχόμενο του ψηφίσματος καταδίκης

Το κοινό ψήφισμα των 110 φορέων αρχίζει με μια αναφορά στα μαρτυρικά χωριά της Κρήτης, τα Ανώγεια, τη Βιάννο και την Κάνδανο, τα οποία γνώρισαν την καταστροφή και τις μαζικές εκτελέσεις από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Οι υπογράφοντες διαμηνύουν ότι οι εκπρόσωποι του φασισμού είναι ανεπιθύμητοι στο νησί.

Στο ψήφισμα τονίζεται ότι η δημόσια εμφάνιση ενός προσώπου καταδικασμένου για διεύθυνση της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή πολιτική εκδήλωση. Παράλληλα, οι φορείς συνδέουν τη δράση της ακροδεξιάς με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και αναφέρουν τη στάση του Ηλία Κασιδιάρη απέναντι στις πρόσφατες πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις.

Το ιστορικό του ξενοδοχείου Belvedere

Ιδιαίτερη φόρτιση προκάλεσε και η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για την προγραμματισμένη εκδήλωση. Το ξενοδοχείο Belvedere είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής και στο παρελθόν, συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2012, τον Μάρτιο του 2013 και τον Φεβρουάριο του 2014.

Η ιστορία του χώρου με προηγούμενες εκδηλώσεις της συγκεκριμένης οργάνωσης συνέβαλε στην ένταση των αντιδράσεων και στην ανησυχία των τοπικών φορέων για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki