Η Αττική πλήττεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής από έντονη κακοκαιρία, με τη βροχόπτωση να είναι ασταμάτητη και ιδιαίτερα ισχυρή. Ωστόσο, ο αγωνιστικός χώρος της Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική εικόνα, παραμένοντας σε άψογη κατάσταση παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει του αποψινού ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ.

Η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ενόψει του ντέρμπι

Η βροχή πέφτει ασταμάτητα στην περιοχή της Αττικής από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, δημιουργώντας προβλήματα σε διάφορα σημεία. Παρόλα αυτά, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας διατηρείται σε άψογη κατάσταση, δείχνοντας την αντοχή του στις έντονες καιρικές συνθήκες.

Η εικόνα του γηπέδου είναι άψογη, παρά την ένταση της βροχόπτωσης που συνεχίζεται. Αυτό διασφαλίζει ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα σχετικά με την ομαλή διεξαγωγή του αποψινού ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά.

Το άρτιο αποστραγγιστικό σύστημα της Allwyn Arena

Η εξαιρετική κατάσταση του αγωνιστικού χώρου οφείλεται στο άρτιο αποστραγγιστικό σύστημα που διαθέτει η Allwyn Arena. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά μεγάλους όγκους νερού, αποτρέποντας τη δημιουργία προβλημάτων στον αγωνιστικό χώρο.

Το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, που χαρακτηρίζεται ως το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα, έχει περάσει στο παρελθόν από διάφορα «crash test» με έντονες βροχοπτώσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το αποστραγγιστικό σύστημα λειτούργησε άψογα, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην επιφάνεια του χλοοτάπητα.

Προηγούμενο «crash test» με την Athens Kallithea

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποτελεσματικότητας του συστήματος αποστράγγισης καταγράφηκε την προπέρσινη σεζόν. Σε έναν αγώνα της ΑΕΚ με την Athens Kallithea, η αναμέτρηση είχε διακοπεί προσωρινά εξαιτίας μιας καταρρακτώδους βροχής.

Η ένταση της βροχής ήταν τέτοια που είχε μετατρέψει τον αγωνιστικό χώρο σε λίμνη. Ωστόσο, χάρη στο σύγχρονο αποστραγγιστικό σύστημα του γηπέδου, χρειάστηκε μόλις ένα τέταρτο της ώρας ώστε όλο το νερό να στραγγίξει πλήρως και το παιχνίδι να μπορέσει να συνεχιστεί κανονικά, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του ντέρμπι

Λαμβάνοντας υπόψη την άψογη εικόνα του αγωνιστικού χώρου και την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα του αποστραγγιστικού συστήματος, δεν τίθεται κανένα θέμα αναβολής του αποψινού ντέρμπι. Η Allwyn Arena διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να διατηρήσει την άριστη κατάσταση του γηπέδου.

Η διαχείριση του αγωνιστικού χώρου θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ανεξάρτητα από την ποσότητα του νερού που ενδεχομένως να πέσει. Έτσι, οι φίλαθλοι μπορούν να είναι σίγουροι ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί σε ιδανικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta