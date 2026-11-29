Μία Πορτογαλίδα streamer ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στην πόλη Λούρες της Πορτογαλίας, ενώ βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Twitch. Η οδηγός, γνωστή ως Beatriz Nogueira ή BeatrizNGR, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, καθώς διάβαζε μηνύματα από τους ακολούθους της στο κινητό της τηλέφωνο. Το περιστατικό, που συνέβη την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καταγράφηκε σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα της μετάδοσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και την παρέμβαση των πορτογαλικών Αρχών. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το περιστατικό και η ζωντανή μετάδοση

Η Beatriz Nogueira, η οποία είναι γνωστή στο διαδίκτυο ως BeatrizNGR, μεταδίδει συστηματικά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, καθώς και περιεχόμενο σχετικό με βιντεοπαιχνίδια. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, η streamer πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση της διαδρομής της, συνομιλώντας παράλληλα με τους θεατές της.

Σε βίντεο διάρκειας περίπου 11 λεπτών, το οποίο κυκλοφόρησε στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οδηγός φαίνεται να απομακρύνει επανειλημμένα το βλέμμα της από τον δρόμο. Ο λόγος ήταν για να κοιτάξει την οθόνη του κινητού της και να διαβάσει τα μηνύματα που της έστελναν οι ακόλουθοί της.

Η στιγμή της σύγκρουσης

Καθώς το αυτοκίνητο της streamer πλησίαζε σε μία στροφή, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε από την κάμερα της μετάδοσης, με τους θεατές να παρακολουθούν το τροχαίο σε πραγματικό χρόνο. Το ατύχημα σημειώθηκε μεταξύ 17:00 και 18:00, στον δρόμο EN250, στην περιοχή Σάντο Αντόνιο ντε Καβαλέιρος, στην πόλη Λούρες.

Η επέμβαση των αρχών και οι συνέπειες

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν αστυνομικοί της PSP, οι οποίοι ταυτοποίησαν τους εμπλεκομένους οδηγούς και κατέγραψαν το περιστατικό. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δεδομένων των συνθηκών.

Το βίντεο του τροχαίου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες επέκριναν την απόφαση της streamer να αλληλεπιδρά με τους θεατές της ενώ οδηγούσε, τονίζοντας τους κινδύνους αυτής της συμπεριφοράς.

Προειδοποιήσεις από τις πορτογαλικές αρχές

Η υπόθεση προκάλεσε και την αντίδραση των πορτογαλικών Αρχών. Η Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας (PSP) δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας τους πολίτες για τους κινδύνους της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.

Στο μήνυμά της, η PSP ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ένα δευτερόλεπτο κοιτάζοντας την οθόνη. Ένα stream πίσω από το τιμόνι. Ένα πραγματικό ατύχημα που θα μπορούσε να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Εθνική Ρεπουμπλικανική Φρουρά (GNR).

Η GNR υπογράμμισε ότι ο δρόμος δεν είναι σκηνή και ότι τέτοιες συμπεριφορές θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον οδηγό, αλλά και όλους τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Οι αρχές τονίζουν τη σημασία της προσοχής και της ασφαλούς οδήγησης για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki