Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής, 29 Νοεμβρίου, στη Γλυφάδα, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από εστιατόριο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 04:20 στην οδό Φοίβης 15, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής και την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ο ισχυρός κρότος που ξύπνησε τους κατοίκους

Ο δυνατός κρότος που συνόδευσε την έκρηξη ήταν τέτοιος που ξύπνησε τους κατοίκους της περιοχής. Πολλοί από αυτούς πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ανήσυχοι από τον ισχυρό θόρυβο.

Αμέσως μετά την έκρηξη, ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί σε παρακείμενα κτίρια, εντείνοντας την ανησυχία. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία για το συμβάν, αναφέροντας την έκρηξη και τους ενεργοποιημένους συναγερμούς.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών

Αστυνομικοί έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση στο σημείο της οδού Φοίβης 15, ανταποκρινόμενοι στις κλήσεις των κατοίκων. Κατά την πρώτη τους αυτοψία, εντόπισαν έναν μικρό κρατήρα ακριβώς έξω από την είσοδο του εστιατορίου.

Παράλληλα, διαπίστωσαν υλικές ζημιές στην πόρτα του καταστήματος, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα της έκρηξης. Οι ζημιές αυτές ήταν ορατές και επιβεβαίωσαν την ένταση του περιστατικού.

Οι έρευνες του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Για την περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού και την εξακρίβωση της φύσης της έκρηξης, κλήθηκε και μετέβη στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Οι ειδικοί του ΤΕΕΜ πραγματοποίησαν ενδελεχείς έρευνες στην περιοχή γύρω από το εστιατόριο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, οι αρμόδιοι του ΤΕΕΜ δεν εντόπισαν υπολείμματα κάποιου εκρηκτικού μηχανισμού. Αυτό το εύρημα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη συνέχεια της αστυνομικής έρευνας σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες της έκρηξης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr