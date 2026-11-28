Τσουκαλάς: Η πολιτική μας γραμμή δεν επιδέχεται παρερμηνειών – Καμία κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στην Political, τόνισε με σαφήνεια ότι η πολιτική γραμμή του κόμματος δεν επιδέχεται παρερμηνειών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η απόφαση του συνεδρίου είναι ξεκάθαρη και αφορά την πολιτική αυτονομία, καθώς και την απόλυτη άρνηση οποιασδήποτε κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι αυτή η επιλογή αποτελεί μια βαθιά πολιτική απόφαση και όχι μια συγκυριακή στάση.

Η ξεκάθαρη θέση για συνεργασίες

Ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι για τη χώρα συγκρούονται δύο αντιπαραθετικά προγράμματα και δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Επεσήμανε πως το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης, διαθέτοντας ένα αξιόπιστο πρόγραμμα και καθαρές δεσμεύσεις, χωρίς να επιδιώκει να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα της σημερινής εξουσίας.

Υπογράμμισε επίσης ότι υπάρχει μια συλλογική απόφαση την οποία όλοι οφείλουν να σέβονται. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε ότι είναι καθήκον του κόμματος να δίνει στους πολίτες μια καθαρή εικόνα, ζητώντας εντολή πολιτικής αλλαγής και όχι μια διαπραγματευτική θέση σε μια μετεκλογική κυβέρνηση που θα συνέχιζε την ίδια πολιτική. Σχολίασε επιπλέον ότι θεωρεί δεδομένο πως και άλλα κόμματα, όπως η ΕΛΑΣ, που θα πραγματοποιήσουν συνέδριο το επόμενο διάστημα, θα λάβουν αντίστοιχες αποφάσεις για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο στόχος της πρωτιάς και η υπεύθυνη αντιπολίτευση

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ο βασικός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εθνικές εκλογές, ακόμα και με μία ψήφο διαφορά. Αυτή η επιδίωξη αποτελεί κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του κόμματος ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Σε περίπτωση που οι πολίτες επιλέξουν ξανά την κυβερνητική παράταξη ως πρώτη δύναμη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα θα ασκήσει υπεύθυνη αντιπολίτευση, όπως πράττει έως τώρα. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα αναζητήσουν ρόλο συμπληρώματος στην εξουσία, τονίζοντας πως αυτή είναι μια καθαρή δέσμευση και όχι απλώς μια εκλογική τακτική.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα περιοριστεί σε ρόλο ρυθμιστή. Αντιθέτως, διεκδικεί και θα είναι πρωταγωνιστής του πολιτικού συστήματος, με σκοπό να γίνει πράξη η αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα.

Η εικόνα στις δημοσκοπήσεις και οι πολιτικές επιλογές

Στο ερώτημα γιατί η φθορά της κυβέρνησης δεν μετατρέπεται σε μεγαλύτερη δημοσκοπική άνοδο για το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος του κόμματος υποστήριξε ότι η διαμορφούμενη εικόνα είναι ήδη ενθαρρυντική. Ανέφερε ότι στις πρόσφατες μετρήσεις καταγράφεται μια σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας του ΠΑΣΟΚ, και κυρίως τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν πως οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι το κόμμα διαθέτει ένα διαφορετικό, ρεαλιστικό κυβερνητικό πρόγραμμα.

Πρόσθεσε ότι οι μεγάλες πολιτικές επιλογές γίνονται όταν πλησιάζει η ώρα της κάλπης και τίθενται καθαρά τα διλήμματα. Αυτά τα διλήμματα αφορούν το ποιο σχέδιο μπορεί να βελτιώσει το εισόδημα των πολιτών, να ενισχύσει τη δημόσια υγεία και να δώσει προοπτική στη νέα γενιά.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα ακολουθήσει τους ισχυρούς μηχανισμούς κυβερνητικής προπαγάνδας, οι οποίοι επιχειρούν να μεταφέρουν τη συζήτηση από τις ουσιαστικές πολιτικές επιλογές σε τεχνητά διλήμματα.

Κόμμα εξουσίας με συγκεκριμένο σχέδιο

Ερωτηθείς σχετικά, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι η απάντηση σε έναν ψηφοφόρο που ζητάει πολιτική αλλαγή είναι το συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, καθώς και η πορεία του κόμματος ως δύναμη ευθύνης. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν ζητάμε μια ψήφο αποδοκιμασίας, ούτε λευκή επιταγή».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Αντιθέτως, είναι κόμμα εξουσίας, το οποίο διαθέτει ιστορική εμπειρία, θεσμική σοβαρότητα και προτάσεις που απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki