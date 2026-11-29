Οι εξάψεις αποτελούν ένα από τα πιο αναμενόμενα συμπτώματα για μία γυναίκα που εισέρχεται στην εμμηνόπαυση. Ωστόσο, όταν αυτές είναι έντονες ή επιμένουν για χρόνια, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου. Παράλληλα, οι δυνατοί παλμοί της καρδιάς συχνά αποδίδονται στο άγχος ή στην εμμηνόπαυση, κάτι που μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση ενός πιθανού καρδιολογικού προβλήματος.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Καλλιρρόη Καλαντζή, μίλησε στην εκπομπή «104,9 Μυστικά Υγείας» του Πρακτορείου FM, εξηγώντας ποια σημάδια χρήζουν καρδιολογικής διερεύνησης. Η καθηγήτρια ανέλυσε επίσης τι πρέπει να ελέγξει μία γυναίκα, ακόμη κι αν μέχρι τα 50 της χρόνια είχε άριστη πίεση και χοληστερόλη, καθώς και πώς σταθμίζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι της ορμονικής θεραπείας.

Οι εξάψεις ως δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου

Οι εξάψεις δεν είναι απλώς ένα ενοχλητικό σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, συνδέονται με σημαντικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, γυναίκες που βιώνουν συχνές ή έντονες εξάψεις, καθώς και νυχτερινές εφιδρώσεις, έχουν έως και διπλάσια πιθανότητα να εμφανίσουν καρδιαγγειακά επεισόδια, όπως έμφραγμα ή εγκεφαλικό, ανεξάρτητα από τα επίπεδα των οιστρογόνων τους.

Δεν έχουν, ωστόσο, όλες οι εξάψεις την ίδια βαρύτητα. Οι σοβαρές εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις που επιμένουν για πολλά χρόνια συνδέονται με υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τα ήπια και παροδικά συμπτώματα. Επιπλέον, οι εξάψεις που ξεκινούν πολύ νωρίς, δηλαδή πριν την εμμηνόπαυση, ή εκείνες που επιμένουν αρκετά χρόνια μετά την τελευταία περίοδο, σχετίζονται επίσης με αυξημένη πιθανότητα καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Η Καλλιρρόη Καλαντζή διευκρίνισε ότι οι εξάψεις δεν προκαλούν άμεσα καρδιοπάθεια. Αντιθέτως, αποτελούν ένδειξη υποκείμενων αγγειακών αλλαγών, όπως η απώλεια της ελαστικότητας των αρτηριών. Παράλληλα, οι εξάψεις συνδέονται με αυξημένη «κακή» χοληστερόλη (LDL), αντίσταση στην ινσουλίνη, αύξηση του καρδιακού ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης, καθώς και με κακή ποιότητα ύπνου, παράγοντες που επιβαρύνουν περαιτέρω την αρτηριακή πίεση και τον μεταβολισμό.

Ο ρόλος των οιστρογόνων στην καρδιακή υγεία

Τα οιστρογόνα διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην προστασία της καρδιάς και των αγγείων. Λειτουργούν ως ένα φυσικό φίλτρο προστασίας των αγγείων, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ελαστικότητας των αρτηριών και ρυθμίζοντας αποτελεσματικά τον μεταβολισμό των λιπιδίων και του σακχάρου στον οργανισμό.

Εκτός από την ελαστικότητα των αρτηριών, τα οιστρογόνα μειώνουν το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, ενώ παράλληλα εμποδίζουν τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και τον σχηματισμό θρόμβων. Αυτές οι ιδιότητες συνεισφέρουν σημαντικά στην καρδιαγγειακή υγεία, προσφέροντας ένα προστατευτικό πλέγμα στον οργανισμό της γυναίκας.

Η απότομη μείωση των οιστρογόνων κατά την εμμηνόπαυση έχει σημαντικές επιπτώσεις. Οδηγεί στην απώλεια της φυσικής αγγειοδιαστολής που αυτά προσφέρουν, προκαλώντας ταχεία αύξηση της «κακής» χοληστερόλης. Επιπλέον, παρατηρείται μετατόπιση του λίπους στην κοιλιά, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Παλμοί και η ανάγκη για καρδιολογική διερεύνηση

Όταν η καρδιά αρχίζει να χτυπά δυνατά, οι γυναίκες συχνά αποδίδουν αυτό το σύμπτωμα στο άγχος ή στην εμμηνόπαυση. Αυτή η ερμηνεία μπορεί να καθυστερήσει τη διάγνωση ενός ενδεχόμενου καρδιολογικού προβλήματος, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η Καλλιρρόη Καλαντζή υπογράμμισε την ανάγκη για προσοχή σε τέτοια συμπτώματα.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Καρδιολογίας τόνισε ότι συγκεκριμένα σημάδια απαιτούν καρδιολογική διερεύνηση. Είναι σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ των «αθώων» παλμών και εκείνων που υποδηλώνουν ένα υποκείμενο καρδιολογικό ζήτημα, ώστε να μην καθυστερεί η κατάλληλη ιατρική παρέμβαση.

Σημάδια που απαιτούν προσοχή μετά τα 50

Η Καλλιρρόη Καλαντζή επεσήμανε την ανάγκη για έλεγχο συγκεκριμένων παραμέτρων, ακόμη και για γυναίκες που μέχρι την ηλικία των 50 ετών είχαν άριστη αρτηριακή πίεση και επίπεδα χοληστερόλης. Η εμμηνόπαυση επιφέρει αλλαγές στον οργανισμό που μπορεί να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή υγεία, καθιστώντας απαραίτητη την προληπτική εξέταση.

Στο πλαίσιο αυτό, η καθηγήτρια εξήγησε ποια σημάδια χρήζουν άμεσης καρδιολογικής διερεύνησης, προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία της καρδιάς.

Επιπλέον, η Καλλιρρόη Καλαντζή αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονται τα οφέλη και οι κίνδυνοι της ορμονικής θεραπείας. Η απόφαση για τη χορήγηση τέτοιας θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή, αφού αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι που αφορούν την υγεία της κάθε γυναίκας ξεχωριστά.

Με πληροφορίες από: Topontiki