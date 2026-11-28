Θύμα απάτης έπεσε την Παρασκευή μια γυναίκα στην Πάτρα, από έναν άνδρα που προσποιήθηκε τον λογιστή της. Ο δράστης κατάφερε να της αποσπάσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, καθώς και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η συνολική αξία των αντικειμένων που αφαιρέθηκαν από την γυναίκα ανέρχεται στις 8.000 ευρώ, προκαλώντας της σημαντική οικονομική ζημιά.

Η τηλεφωνική επικοινωνία και η προσποίηση

Το περιστατικό έλαβε χώρα μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου ο άγνωστος άνδρας παρουσιάστηκε ως ο προσωπικός λογιστής της γυναίκας. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να την πείσει για την εγκυρότητα των λεγομένων του. Η προσποίηση του λογιστή αποτέλεσε το βασικό μέσο για την υλοποίηση του σχεδίου της απάτης.

Ο δράστης, χρησιμοποιώντας την τηλεφωνική γραμμή, έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στη γυναίκα. Της ζήτησε να συγκεντρώσει σε μια σακούλα όλα τα χρήματα και τα κοσμήματά της, προφασιζόμενος έναν επίσημο λόγο. Αυτή η τακτική αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει την αίσθηση του επείγοντος και της αναγκαιότητας, ώστε το θύμα να μην αμφισβητήσει την εντολή.

Ο ισχυρισμός για την εφορία

Προκειμένου να ενισχύσει την πειθώ του και να δικαιολογήσει το αίτημά του, ο άνδρας υποστήριξε ότι τα χρήματα και τα κοσμήματα έπρεπε να καταμετρηθούν από την εφορία. Αυτός ο ισχυρισμός φέρεται να ήταν καθοριστικός, καθώς εκμεταλλεύτηκε πιθανώς την ανησυχία της γυναίκας για φορολογικά ζητήματα ή επίσημες διαδικασίες. Η αναφορά στην εφορία προσέδωσε έναν αέρα νομιμότητας στην παράλογη απαίτηση.

Η γυναίκα, πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μια νόμιμη διαδικασία που αφορούσε τις οικονομικές της υποθέσεις, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του υποτιθέμενου λογιστή. Η τακτική αυτή του δράστη, να συνδέσει την απάτη με μια κρατική αρχή, αποδείχθηκε αποτελεσματική στην περίπτωσή της, οδηγώντας την να προβεί στις ενέργειες που της ζητήθηκαν.

Η απώλεια περιουσίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα τοποθέτησε στη σακούλα που της ζητήθηκε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Η αξία των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν υπολογίζεται συγκεκριμένα στα 7.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας της, το οποίο χάθηκε εξαιτίας της απάτης.

Πέρα από τα κοσμήματα, η γυναίκα τοποθέτησε στη σακούλα και μετρητά. Το ποσό των μετρητών που της αποσπάστηκε ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Η απώλεια αυτού του ποσού, σε συνδυασμό με την αξία των κοσμημάτων, διαμόρφωσε τη συνολική ζημιά στις 8.000 ευρώ.

Το χρονικό και ο τόπος του περιστατικού

Το περιστατικό της απάτης εκτυλίχθηκε την Παρασκευή, μια ημέρα που η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με την πονηριά του δράστη. Η χρονική στιγμή της απάτης είναι σαφώς προσδιορισμένη, υποδεικνύοντας την ημέρα που συνέβη το γεγονός.

Ο τόπος όπου διαπράχθηκε η απάτη είναι η πόλη της Πάτρας. Εκεί, η γυναίκα δέχθηκε την τηλεφωνική κλήση και ακολούθησε τις οδηγίες που της δόθηκαν, με αποτέλεσμα την απώλεια των χρημάτων και των κοσμημάτων της.

Με πληροφορίες από: Topontiki