Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου του 2026, αναμένεται να λάβει χώρα το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το φαινόμενο αυτό θα σημάνει την επίσημη έναρξη του αστρονομικού χειμώνα για το βόρειο ημισφαίριο της Γης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Οι κάτοικοι του βόρειου ημισφαιρίου θα βιώσουν τη μικρότερη ημέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα ολόκληρου του έτους.

Η ακριβής στιγμή του χειμερινού ηλιοστασίου

Το χειμερινό ηλιοστάσιο του 2026 θα πραγματοποιηθεί συγκεκριμένα στις 22:50, σύμφωνα με την ώρα Ελλάδας. Αυτή η χρονική στιγμή σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του αστρονομικού χειμώνα για το βόρειο τμήμα του πλανήτη μας. Αντίθετα, για το νότιο ημισφαίριο, η ίδια στιγμή θα σηματοδοτήσει την έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού, φέρνοντας παράλληλα και τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου σε αυτές τις περιοχές.

Οι εναλλαγές των εποχών, όπως τις γνωρίζουμε, οφείλονται στην κλίση του άξονα περιστροφής της Γης. Ο άξονας αυτός παρουσιάζει μια κλίση περίπου 23,4 μοιρών σε σχέση με την κάθετο στο επίπεδο της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο. Αυτή η κλίση είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση των κλιματικών συνθηκών και της διάρκειας της ημέρας και της νύχτας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο ρόλος της κλίσης του άξονα της Γης

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου, το βόρειο ημισφαίριο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή κλίση του μακριά από τον Ήλιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ηλιακές ακτίνες να προσπίπτουν στην επιφάνεια της Γης υπό μικρότερη γωνία, με συνέπεια τη σημαντική μείωση της διάρκειας του φωτός της ημέρας.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η έναρξη του χειμώνα δεν συνδέεται με την απόσταση της Γης από τον Ήλιο, όπως ενδεχομένως πιστεύουν αρκετοί. Αντιθέτως, το φαινόμενο αυτό καθορίζεται αποκλειστικά από την κλίση του άξονα του πλανήτη μας, η οποία επηρεάζει τον τρόπο που οι ακτίνες του Ήλιου φτάνουν στην επιφάνεια της Γης σε κάθε ημισφαίριο.

Γιατί η ημερομηνία του ηλιοστασίου δεν είναι σταθερή

Το χειμερινό ηλιοστάσιο δεν συμπίπτει πάντοτε με την ίδια ημερομηνία κάθε χρόνο. Αυτή η μεταβολή στην ημερομηνία οφείλεται στο γεγονός ότι η διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν ταυτίζεται απόλυτα με τη διάρκεια του τροπικού έτους.

Η μικρή αυτή διαφορά έχει ως αποτέλεσμα την ελαφρά μετατόπιση της ημερομηνίας του ηλιοστασίου από χρονιά σε χρονιά. Παρά τις μικρές αυτές διακυμάνσεις, το φαινόμενο παραμένει ένα σταθερό αστρονομικό γεγονός που σηματοδοτεί την αλλαγή των εποχών.

Η σταδιακή αύξηση της ημέρας μετά το ηλιοστάσιο

Μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο, η διάρκεια της ημέρας αρχίζει σταδιακά να αυξάνεται στο βόρειο ημισφαίριο. Αντίστοιχα, οι νύχτες γίνονται ολοένα και μικρότερες, καθώς ο πλανήτης συνεχίζει την τροχιά του γύρω από τον Ήλιο και η κλίση του άξονα αρχίζει να ευνοεί περισσότερο το βόρειο ημισφαίριο.

Αυτή η μεταβολή στη διάρκεια της ημέρας είναι σχεδόν ανεπαίσθητη κατά τις πρώτες ημέρες που ακολουθούν το ηλιοστάσιο. Ωστόσο, γίνεται περισσότερο αισθητή όσο πλησιάζουμε προς την άνοιξη, οπότε και οι ημέρες έχουν επιμηκυνθεί αισθητά. Είναι ενδιαφέρον ότι η μικρότερη ημέρα του χρόνου δεν συμπίπτει απαραίτητα με την ημέρα κατά την οποία ο Ήλιος δύει νωρίτερα ή ανατέλλει αργότερα. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό της κλίσης του άξονα της Γης και της ελλειπτικής τροχιάς της γύρω από τον Ήλιο.

Η ολοκλήρωση του αστρονομικού χειμώνα

Ο αστρονομικός χειμώνας, ο οποίος θα αρχίσει στις 21 Δεκεμβρίου 2026 με το χειμερινό ηλιοστάσιο, θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου του 2027. Η λήξη του χειμώνα θα επέλθει στις 22:24, ώρα Ελλάδας, με την εαρινή ισημερία.

Η εαρινή ισημερία σηματοδοτεί την ώρα κατά την οποία η ημέρα και η νύχτα έχουν περίπου ίση διάρκεια, και αποτελεί την επίσημη έναρξη της άνοιξης για το βόρειο ημισφαίριο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis