Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (28.11.2026) στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων. Οι επιβάτες του εμπλεκόμενου οχήματος, ηλικίας περίπου 60-65 ετών, χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αμέσως μετά την επιχείρηση διάσωσης, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Οι συνθήκες του ατυχήματος

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας, και συγκεκριμένα στο ύψος του 1ου ΕΠΑΛ. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο κινούνταν με κατεύθυνση προς τον Πύργο, όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η απώλεια του ελέγχου αποδόθηκε στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος, η οποία φέρεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ατυχήματος. Το αυτοκίνητο, αφού ο οδηγός του δεν κατάφερε να το συγκρατήσει, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ένα φορτηγό που προπορευόταν στην ίδια κατεύθυνση. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι τραυματίες και η κατάστασή τους

Από την ένταση της σύγκρουσης, τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου. Πρόκειται για δύο άντρες, των οποίων η ηλικία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 60 και 65 ετών. Και οι δύο επιβάτες υπέστησαν σοβαρά τραύματα, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την άμεση και εξειδικευμένη ιατρική τους περίθαλψη.

Οι τραυματίες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στις παραμορφωμένες λαμαρίνες του οχήματος, καθιστώντας αναγκαία την επέμβαση ειδικών δυνάμεων για τον απεγκλωβισμό τους. Η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε σοβαρή από την πρώτη στιγμή, υπογραμμίζοντας τη σφοδρότητα του τροχαίου συμβάντος.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Με την ειδοποίηση για το τροχαίο ατύχημα, κινητοποιήθηκαν άμεσα και με ταχύτητα οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες ανέλαβαν το δύσκολο έργο του απεγκλωβισμού των δύο τραυματιών από το όχημα. Η επιχείρηση απαιτούσε προσοχή και εξειδικευμένο εξοπλισμό, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της παραμόρφωσης του αυτοκινήτου.

Παράλληλα, στο σημείο του συμβάντος βρέθηκαν και άνδρες της Τροχαίας Πύργου, οι οποίοι ξεκίνησαν τις πρώτες ενέργειες για την καταγραφή του ατυχήματος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επίσης, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε τάχιστα, προκειμένου να παραλάβει τους απεγκλωβισθέντες και να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Η έρευνα για τα αίτια

Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων διάσωσης και τη μεταφορά των τραυματιών, οι αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος. Η Τροχαία Πύργου έχει αναλάβει το έργο της πλήρους διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Σκοπός της έρευνας είναι να διασαφηνιστούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του οχήματος και την επακόλουθη σύγκρουση με το φορτηγό. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα εξετάσουν όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του οδοστρώματος, των συνθηκών ορατότητας και τυχόν άλλων παραγόντων που ενδέχεται να συνέβαλαν στο σοβαρό αυτό περιστατικό.

Με πληροφορίες από: Newsit