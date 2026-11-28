Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με ένα κύκλωμα που φέρεται να εμπλέκει ένστολους και ξενοδόχους, το οποίο είχε στήσει μια εκτεταμένη απάτη με εικονικές αποδείξεις διαμονής. Η εκτιμώμενη ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από αυτή τη δράση ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Μηνύματα και καταγεγραμμένοι διάλογοι αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, όπου εικονικές αποδείξεις κατατίθεντο στις υπηρεσίες για την παράνομη είσπραξη χρημάτων.

Ο μηχανισμός της απάτης και η εκτιμώμενη ζημιά

Οι διάλογοι που έχουν καταγραφεί, μαζί με άλλα στοιχεία, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα. Συγκεκριμένα, ξενοδόχοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικές αποδείξεις για διαμονές, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Αυτές οι αποδείξεις παραδίδονταν σε ένστολους.

Οι ένστολοι, με τη σειρά τους, φέρονται να κατέθεταν αυτές τις πλαστές αποδείξεις στις αρμόδιες υπηρεσίες τους. Σκοπός αυτής της διαδικασίας ήταν η είσπραξη χρημάτων για έξοδα διαμονής που δεν είχαν ποτέ καταβάλει. Το σύστημα αυτό, όπως εκτιμάται, προκάλεσε ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο που υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι για εικονικές κρατήσεις 84 ημερών

Ένας ιδιαίτερα χαρακτηριστικός διάλογος, ο οποίος έχει έρθει στο φως, διεξήχθη μεταξύ ενός ξενοδόχου και ενός λιμενικού. Σε αυτή τη συνομιλία, γίνεται σαφής αναφορά σε μια εικονική κράτηση, η οποία αφορούσε συνολικά 84 ημέρες διαμονής. Η έκδοση αποδείξεων για ένα τόσο μεγάλο διάστημα, χωρίς την πραγματική παρουσία, αποτελεί βασικό στοιχείο της απάτης.

Ο ξενοδόχος ρωτά ευθέως τον λιμενικό: «Τον Οκτώβρη ήταν που κάναμε το εικονικό κλείσιμο;». Αυτή η ερώτηση υποδηλώνει τη συντονισμένη δράση και την επίγνωση της εικονικής φύσης των συναλλαγών από τους εμπλεκόμενους. Η συνομιλία αυτή αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές φέρονται να συνεργάζονταν για την έκδοση των πλαστών εγγράφων.

Χρηματικές εισπράξεις και ενδεικτικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με έγγραφο που εξασφαλίστηκε, ένας συγκεκριμένος κατηγορούμενος ένστολος φέρεται να έχει εισπράξει το ποσό των 6.720 ευρώ από το Δημόσιο. Η είσπραξη αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα σε διάστημα περίπου δυόμισι μηνών, με βάση τις εικονικές αποδείξεις που είχε καταθέσει.

Όπως αναφέρεται, ο εν λόγω ένστολος δεν είχε καταβάλει ποτέ τα χρήματα για την υποτιθέμενη διαμονή του. Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των 6.720 ευρώ που εισέπραξε από την υπηρεσία του φέρεται να κατέληξε απευθείας στην τσέπη του, χωρίς να αντιστοιχεί σε πραγματικά έξοδα διαμονής.

Ενδεικτική του τρόπου λειτουργίας του συστήματος είναι και μία μαρτυρία που περιγράφει: «Έτσι το κάνουμε παντού άμα θες να σου δίνουν 50 ευρώ και να εισπράττουν 104 συν τα 40 € το φαγητό. Και μου έλεγε ‘δώσε μου τις αποδείξεις σε παρακαλώ να πάρω τα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσω και εγώ να σε πληρώσω’». Αυτή η περιγραφή υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση των εμπλεκομένων και τον τρόπο κατανομής των παράνομων κερδών.

Η εμπλοκή κεντρικών προσώπων και οι δηλώσεις συγγενών

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και ένα κεντρικό πρόσωπο, η Μαρκέλλα, η οποία αναφέρεται ως ένα από τα βασικά πρόσωπα της υπόθεσης. Μία από τις συλληφθείσες γυναίκες εργαζόταν στο λογιστήριο της Μαρκέλλας, γεγονός που υποδηλώνει την οργανωμένη δομή του κυκλώματος και την ύπαρξη συγκεκριμένων ρόλων.

Ο πατέρας της συλληφθείσας υπαλλήλου μίλησε αποκλειστικά, υποστηρίζοντας ότι η κόρη του ήταν μια απλή εργαζόμενη και δεν είχε ενεργό ρόλο στην οργάνωση της απάτης. Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της από τη στιγμή της σύλληψής της, εκφράζοντας την αγωνία του για την κατάστασή της.

Με πληροφορίες από: Newsit