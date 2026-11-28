Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν εκείνος που εξασφάλισε την pole position ενόψει του Grand Prix στο Κατάρ, παρά το γεγονός ότι ο Κίμι Αντονέλι είχε τον πρώτο λόγο σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes αξιοποίησε στο έπακρο τις δυνατότητες της W17, καταφέρνοντας να επικρατήσει στη «μονομαχία» των δύο οδηγών της ομάδας.

Η κυριαρχία του Ράσελ στις κατατακτήριες δοκιμές

Ο Τζορτζ Ράσελ επέδειξε σταθερή και ανώτερη απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Είχε τον ταχύτερο χρόνο σε κάθε σκέλος της διαδικασίας, ξεκινώντας από το Q1 και φτάνοντας μέχρι το τέλος του Q3. Αυτή η συνέπεια του επέτρεψε να θέσει τις βάσεις για την pole position από νωρίς, σημειώνοντας έναν εξαιρετικό χρόνο στην πρώτη σειρά προσπαθειών, με τον δεύτερο τομέα του να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.

Στο Q1, ο Ράσελ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο χρόνο, σε ένα σκέλος που δεν επιφύλαξε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Οι ομάδες Mercedes, Red Bull, McLaren και Ferrari περιορίστηκαν στη χρήση ενός σετ ελαστικών, με τους περισσότερους οδηγούς των κορυφαίων ομάδων να μην χρειάζεται να πραγματοποιήσουν δεύτερη προσπάθεια. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι δύο οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, οι οποίοι επέστρεψαν στην πίστα χρησιμοποιώντας ήδη μεταχειρισμένη μαλακή γόμα.

Η μάχη των πιλότων της Mercedes

Η «μονομαχία» μεταξύ των δύο πιλότων της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι, ήταν έντονη. Ο Αντονέλι βρέθηκε στη δεύτερη θέση, μόλις 175 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον teammate του. Ωστόσο, ο Ράσελ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και εξασφάλισε την pole position με χρόνο 1:21.695.

Από την πλευρά του, ο Αντονέλι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι και στις δύο προσπάθειές του στο τελευταίο σκέλος του Q3 βρέθηκε στην πίστα μπροστά από τον Ράσελ. Παρά την πίεση που άσκησε, ο Βρετανός οδηγός κατάφερε να αντέξει και να επικρατήσει.

Οι επιδόσεις των άλλων ομάδων και οδηγών

Πίσω από τις δύο Mercedes, η McLaren κατέλαβε την τρίτη και την τέταρτη θέση. Ο Λάντο Νόρις επικράτησε στη μεταξύ του μονομαχία με τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερα δυνατός στη συγκεκριμένη πίστα. Αντίστοιχα, ο Ίσακ Χατζάρ κατάφερε να βρεθεί μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, με τους δύο οδηγούς να ακολουθούν στην κατάταξη.

Η Ferrari δεν έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο στην πίστα του Λουσέιλ, με τον Σαρλ Λεκλέρ να εκκινεί από την έβδομη θέση. Η SF-26 δεν φάνηκε να έχει τις επιδόσεις που θα της επέτρεπαν να διεκδικήσει καλύτερη θέση. Ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε πίσω από τον εντυπωσιακό Άρβιντ Λίντμπλαντ, ενώ οι δύο Racing Bulls κατέλαβαν την όγδοη και τη δέκατη θέση στην εκκίνηση.

Η εξέλιξη της διαδικασίας και οι αποκλεισμοί

Η συνέχεια της διαδικασίας αποδείχθηκε καταστροφική για τις ομάδες Haas, Alpine και Audi, καθώς είδαν τους οδηγούς τους να μένουν εκτός Q3. Ο Όλιβερ Μπέρμαν κατέλαβε την 11η θέση, χάνοντας την πρόκριση για ελάχιστο χρόνο από τον Λίαμ Λόσον. Ακολούθησαν στην κατάταξη οι Πιέρ Γκασλί, Γκάμπριελ Μπορτολέτο, Φράνκο Κολαπίντο, Γκάμπριελ Μινί και Νίκο Χούλκενμπεργκ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να προκριθούν στο τελευταίο σκέλος των κατατακτήριων δοκιμών.

Με πληροφορίες από: Athletiko