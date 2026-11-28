Ο ΑΟ Θήρας κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας του Μαρκοπούλου με σκορ 3-1 σετ. Αυτό το αποτέλεσμα έδωσε τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων συνεχόμενων ηττών για την ομάδα της Σαντορίνης, ενώ παράλληλα υποχρέωσε τον ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil στην έκτη του συνεχόμενη ήττα.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στα Μεσόγεια, με τις νησιώτισσες να δείχνουν αποφασιστικότητα να ανακάμψουν μετά από μια περίοδο ανεπιτυχών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένης και μιας ήττας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η γηπεδούχος ομάδα του Μαρκοπούλου ξεκίνησε δυναμικά, πραγματοποιώντας μια σημαντική ανατροπή στο πρώτο σετ, όπου βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ με οκτώ πόντους διαφορά. Παρά την εντυπωσιακή της προσπάθεια, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα που είχε στο δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε με 22-20.

Μετά την ισοφάριση σε 1-1 σετ, ο ΑΟ Θήρας ανέβασε την απόδοσή του, με αποτέλεσμα το Μαρκόπουλο να χάσει τα επόμενα σετ με μεγάλη ευκολία. Η ανωτερότητα των φιλοξενούμενων ήταν εμφανής στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, οδηγώντας τους στην τελική επικράτηση.

Το τέλος του αρνητικού σερί για τον ΑΟ Θήρας

Για τον ΑΟ Θήρας, η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έβαλε φρένο σε ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων ηττών στο πρωτάθλημα. Αν συνυπολογιστεί και η ήττα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, το σύνολο των ανεπιτυχών αποτελεσμάτων έφτανε τα πέντε.

Η ομάδα του Σωτήρη Γκότση έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να ξεπεράσει την πίεση των προηγούμενων αγώνων, επιστρέφοντας με θετικό τρόπο στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και ανακτώντας την ψυχολογία της.

Η έκτη συνεχόμενη ήττα για το Μαρκόπουλο

Αντίθετα, για τον ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil, η ήττα αυτή αποτέλεσε την έκτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Γιώργου Ρούση δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας της, ούτε τις καλές στιγμές που είχε στην αρχή του αγώνα.

Παρά τις προσπάθειες των αθλητριών, η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα του αντιπάλου αποδείχθηκαν καθοριστικές, οδηγώντας σε ένα ακόμα αρνητικό αποτέλεσμα για το Μαρκόπουλο.

Τα στατιστικά του αγώνα

Στα συνολικά στατιστικά του αγώνα, ο ΑΟ Θήρας υπερίσχυσε σε αρκετούς τομείς. Οι πόντοι του ΑΟΜ προήλθαν από 6 άσσους, 37 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων. Από την άλλη πλευρά, οι πόντοι του ΑΟΘ προήλθαν από 7 άσσους, 56 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Οι φιλοξενούμενες είχαν καλύτερη επίδοση στην επίθεση και στα μπλοκ, ενώ υπέπεσαν και σε λιγότερα λάθη, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτησή τους.

Οι συνθέσεις και οι πόντοι των ομάδων

Για την ομάδα του Μαρκοπούλου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γιώργου Ρούση, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτριες: Η Xαλούσκα σημείωσε 14 πόντους (12/45 επιθέσεις, 1 άσσος, 1 μπλοκ). Η Αλλαγιάννη συνέβαλε με 2 πόντους (1/2 επιθέσεις, 1 μπλοκ). Η Ζιρού είχε 7 πόντους (4/12 επιθέσεις, 3 μπλοκ). Η Μιχάλιεβιτς πρόσθεσε 8 πόντους (3/6 επιθέσεις, 3 άσσοι, 2 μπλοκ). Η Γκουτς κατέγραψε 8 πόντους (8/33 επιθέσεις, με 33% υποδοχή – 22% άριστες). Η Τιτέλη είχε 7 πόντους (6/22 επιθέσεις, 1 μπλοκ, με 33% υποδοχή – 09% άριστες). Ως λίμπερο αγωνίστηκε η Κοντούδη (36% υποδοχή – 36% άριστες). Επίσης, η Νικολαΐδη σημείωσε 1 πόντο (0/1 επίθεση, 1 μπλοκ), η Δήμου 1 πόντο (1/1 επίθεση), η Ανδριοπούλου 1 πόντο (1 άσσος) και η Ραζακιά 3 πόντους (2/4 επιθέσεις, 1 άσσος, με 38% υποδοχή -12% άριστες).

Από την πλευρά του ΑΟ Θήρας, με προπονητή τον Σωτήρη Γκότση, οι παίκτριες που αγωνίστηκαν ήταν: Η Αντσάντε με 5 πόντους (2/3 επιθέσεις, 2 άσσοι, 1 μπλοκ). Η Σιρίνινα είχε 9 πόντους (4/9 επιθέσεις, 3 άσσοι, 2 μπλοκ). Η Γενιτσαρίδη ήταν η πρώτη σκόρερ με 19 πόντους (17/43 επιθέσεις, 2 μπλοκ, με 65% υποδοχή - 35% άριστες). Η Φρικάνο πρόσθεσε 13 πόντους (12/31 επιθέσεις, 1 μπλοκ). Η Φαγιάντ συνέβαλε με 3 πόντους (2/7 επιθέσεις, 1 μπλοκ, με 40% υποδοχή - 20% άριστες). Η Κιουτσιούκη σημείωσε 12 πόντους (9/19 επιθέσεις, 1 άσσος, 2 μπλοκ). Ως λίμπερο αγωνίστηκε η Θωμαΐδου (41% υποδοχή - 26% άριστες). Τέλος, η Σίζαρ είχε 12 πόντους (10/30 επιθέσεις, 1 άσσος, 1 μπλοκ, με 50% υποδοχή - 22% άριστες).

Διαιτητές και παρατηρητές της αναμέτρησης

Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κ.κ. Μαυράκης και Γεωργάκη. Παρατηρητής του αγώνα ήταν ο κ. Καπάνταης, ενώ οι επόπτες ήταν οι κ.κ. Ράπτη Ρ. και Μήτση. Τη γραμματεία του αγώνα στελέχωσε η κ. Λορέντζου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta