Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση ντύθηκε στα γιορτινά ο Δήμος Περιστερίου, την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στην πλατεία Δημαρχείου, δίπλα στη στάση Μετρό «Περιστέρι». Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε συνέργεια με την Περιφέρεια Αττικής, είχε ως λαμπερή καλεσμένη την Έλενα Παπαρίζου, η οποία διασκέδασε το κοινό με τα τραγούδια της.

Γιορτινή ατμόσφαιρα στην καρδιά της πόλης

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή του Δήμου Περιστερίου ξεκίνησε στις 19:00, μετατρέποντας την πλατεία Δημαρχείου σε ένα επίκεντρο χαράς και εορταστικής ατμόσφαιρας. Η συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Αττικής είχε ως στόχο να προσφέρει στους κατοίκους μια αξέχαστη βραδιά, σηματοδοτώντας την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβαν η Ανθή Βούλγαρη και ο Γιώργος Τσαλίκης, οι οποίοι οδήγησαν το κοινό μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα. Φυσικά, παρών στην εκδήλωση ήταν και ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος παρακολούθησε τις γιορτινές εκδηλώσεις.

Εντυπωσιακή παρέλαση και συμμετοχή φορέων

Η έναρξη της βραδιάς έγινε με μια εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη παρέλαση, η οποία πλημμύρισε τους δρόμους του Περιστερίου με γιορτινό κλίμα. Στην παρέλαση συμμετείχαν πολλοί φορείς της πόλης, δίνοντας ένα δυναμικό παλμό στην εκδήλωση.

Συγκεκριμένα, στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση έλαβαν μέρος η Δημοτική Φιλαρμονική Ορχήστρα, Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι, καθώς και Εθελοντικοί Φορείς. Επίσης, συμμετείχαν τα Κέντρα Φιλίας και τα Δημιουργικά Εργαστήρια του Δήμου Περιστερίου, μεταφέροντας το γιορτινό κλίμα σε ολόκληρη την πόλη και προετοιμάζοντας το κοινό για τη συνέχεια της βραδιάς.

Μελωδίες και παιδικές φωνές

Ένα ξεχωριστό κομμάτι της γιορτής αποτέλεσε η συμβολή της Παιδικής Χορωδίας του Εθνικού Ωδείου Περιστερίου. Τα παιδιά της χορωδίας πρόσφεραν μια ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση, ερμηνεύοντας χριστουγεννιάτικες μελωδίες που συγκίνησαν το κοινό.

Οι φωνές των παιδιών γέμισαν την πλατεία με ζεστασιά και χαμόγελα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθήματα και προσδοκία για τις ημέρες των Χριστουγέννων. Η παρουσία της χορωδίας συνέβαλε καθοριστικά στην εορταστική διάθεση που επικράτησε.

Η κορύφωση με τη φωταγώγηση και τη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, ένα γεγονός που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Αμέσως μετά την φωταγώγηση, ακολούθησε η μεγάλη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου, η οποία ήταν η λαμπερή καλεσμένη της βραδιάς.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό με τα υπέροχα τραγούδια της, μετατρέποντας την καρδιά του Περιστερίου σε μια τεράστια γιορτινή σκηνή. Η Έλενα Παπαρίζου διασκέδασε τους παρευρισκόμενους, προσφέροντας μια αξέχαστη μουσική εμπειρία και ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.

Οι καλύτερες στιγμές της γιορτής

Οι καλύτερες στιγμές από τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου αποτυπώθηκαν σε σχετικό βίντεο. Η εκδήλωση άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, με το Περιστέρι να έχει πλέον ντυθεί στα γιορτινά, προσφέροντας στους κατοίκους του ένα πνεύμα χαράς και αισιοδοξίας ενόψει των Χριστουγέννων.

Με πληροφορίες από: Newsit