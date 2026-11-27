Σε βαθιά κρίση βυθίστηκαν οι διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον νέο επταετή προϋπολογισμό, κατά τη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης (26.11.2026) στις Βρυξέλλες. Η ένταση γύρω από τις δαπάνες οδήγησε σε ναυάγιο τις συνομιλίες, με τέσσερις χώρες να αποχωρούν από τις συζητήσεις και τους ηγέτες να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με ένα βαθύ ρήγμα ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Βαθιά κρίση και διχασμός για τις δαπάνες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα σημαντικό ρήγμα μεταξύ των χωρών που ζητούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και εκείνων που επιμένουν σε περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τις προτεινόμενες περικοπές «στρατηγικό λάθος» για την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την ένταση που επικρατούσε.

Οι χειρισμοί του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προκάλεσαν αντιδράσεις και στα δύο στρατόπεδα, καθώς η στρατηγική του έπεσε στο κενό. Η συμβιβαστική πρόταση του Κόστα, ύψους 1,78 τρισεκατομμυρίων ευρώ σε τρέχουσες τιμές για διάστημα επτά ετών, που αποτελούσε μείωση κατά 10% σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο, συνάντησε σφοδρή αντίσταση από όλες τις πλευρές.

Οι «Φειδωλοί» αποχώρησαν από τις συζητήσεις

Έπειτα από πολύωρες συναντήσεις σε μικρές ομάδες ηγετών, η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Αυστρία αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τις συζητήσεις. Οι χώρες αυτές, που ανήκουν στο μπλοκ των λεγόμενων «Φειδωλών Χωρών», θεώρησαν ότι η τακτική του Κόστα είχε στόχο να διασπάσει το κοινό τους μέτωπο. Οι «Φειδωλοί», που περιλαμβάνουν επίσης τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, ζητούν περιορισμό των δαπανών και μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις για την άμυνα και την ασφάλεια.

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, που ανήκουν στους «Φίλους της Συνοχής», ζητούν μεγαλύτερο προϋπολογισμό και επιθυμούν να προστατεύσουν τη χρηματοδότηση της γεωργίας και των φτωχότερων περιφερειών της Ευρώπης. Οι «Φίλοι της Συνοχής», που αριθμούν 17 χώρες, ήταν αποφασισμένοι να αντισταθούν σε περαιτέρω μειώσεις.

Αντιδράσεις από Μητσοτάκη και Μελόνι

Τη δυσαρέσκειά του για την πορεία των διαπραγματεύσεων εξέφρασε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο X το βράδυ της Πέμπτης. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως «εάν εξακολουθήσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο της ευρωπαϊκής ιστορίας».

Παράλληλα, η Τζόρτζια Μελόνι διεμήνυσε πως δεν υπογράφει υπό την πίεση προθεσμιών, προσθέτοντας στην ένταση που επικρατούσε. Κανείς δεν περίμενε να επιτευχθεί συμφωνία στη Σύνοδο της Πέμπτης, ωστόσο το μέγεθος των διαφωνιών αιφνιδίασε ακόμη και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνώριζαν την πορεία των διαπραγματεύσεων, με αρκετούς ηγέτες να αποχωρούν εμφανώς σοκαρισμένοι και οργισμένοι.

Η τακτική του Αντόνιο Κόστα και το αδιέξοδο

Στόχος του Αντόνιο Κόστα δεν ήταν να κλείσει τη συμφωνία στη Σύνοδο της Πέμπτης, αλλά να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές που διαφωνούν για το ύψος και τις προτεραιότητες του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν γύρω στο μεσημέρι, αφότου οι ηγέτες διευθέτησαν το ζήτημα της διαδοχής της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αρχικά, όλοι συναντήθηκαν στην κεντρική αίθουσα, όπου παρουσίασαν τις ήδη γνωστές θέσεις τους, χωρίς κανείς να υποχωρήσει. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χώρισε τη σύνοδο σε μικρές ομάδες ηγετών: πρώτα τους «Φειδωλούς», έπειτα τους «Φίλους της Συνοχής» και κατόπιν τα έξι μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Ακολούθως, ξεκίνησε επιμέρους συναντήσεις με γεωγραφικά μεικτές ομάδες ηγετών. Η διαδικασία αυτή εκνεύρισε ολοένα και περισσότερο τους «Φειδωλούς», οι οποίοι την εξέλαβαν ως προσπάθεια άσκησης πίεσης εις βάρος τους υπέρ των «Φίλων της Συνοχής».

Ανοιχτά μέτωπα και η επόμενη ημέρα

Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχολίασε σε ανάρτησή του στο X: «Όλη αυτή η προσπάθεια, όλη αυτή η πολιτική προβολή, όλες αυτές οι μεγάλες ανακοινώσεις και απολύτως κανένα αποτέλεσμα». Η Σύνοδος Κορυφής ολοκληρώθηκε με μεταμεσονύχτιες αποχωρήσεις και αλληλοκατηγορίες για «εκβιασμούς», αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον μόλις τριάντα ημέρες για να διασώσει τη συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ναυάγιο των συνομιλιών είχε ως αποτέλεσμα να μείνει παράλληλα στο περιθώριο και το δάνειο στήριξης των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos