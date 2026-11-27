Πέθανε ο Φίλιππος Τσαλίδης, πρώην βουλευτής και επικεφαλής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που είχε προειδοποιήσει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων

Θλίψη σκόρπισε στην Ξάνθη η είδηση του ξαφνικού θανάτου του Φίλιππου Τσαλίδη, πρώην βουλευτή Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ο Φίλιππος Τσαλίδης, όπως μεταδίδει το xanthinews.gr, έφυγε από τη ζωή χθες, Πέμπτη, στην Αθήνα, όπου βρισκόταν το τελευταίο διάστημα, σε ηλικία 73 ετών. Το όνομά του είχε συνδεθεί με την πολιτική και δημόσια ζωή της Ξάνθης, την οποία εκπροσώπησε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η πολιτική του διαδρομή

Ο Φίλιππος Τσαλίδης είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την περίοδο 2004-2007, εκπροσωπώντας την Ξάνθη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής και επαγγελματικής του πορείας, ανέλαβε σημαντικές θέσεις ευθύνης στον δημόσιο τομέα, συμβάλλοντας ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας.

Το 2012, ο Φίλιππος Τσαλίδης αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Σε επιστολή του προς τον τότε πρόεδρο του κόμματος, Αντώνη Σαμαρά, εξέφρασε τη διαφωνία του για τον αποκλεισμό του από τα ψηφοδέλτια. Την ίδια περίοδο, εντάχθηκε στους Ανεξάρτητους Έλληνες, το κόμμα που είχε ιδρύσει ο Πάνος Καμμένος, και συμμετείχε στην πολιτική του δραστηριότητα ως σύμβουλος του προέδρου του κόμματος.

Θέσεις ευθύνης σε υπουργεία και οργανισμούς

Πέρα από την κοινοβουλευτική του θητεία, ο Φίλιππος Τσαλίδης κατείχε και άλλες κρίσιμες θέσεις στον δημόσιο τομέα. Το 2008, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Αργότερα, το 2015, ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου. Η θητεία του σε αυτή τη θέση υπογράμμισε την αφοσίωσή του στην υπηρεσία του κράτους και την αντιμετώπιση σημαντικών περιφερειακών ζητημάτων.

Η θητεία στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Το 2016, ο Φίλιππος Τσαλίδης ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 2021. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, είχε την ευθύνη της διοίκησης του σιδηροδρομικού οργανισμού, εργαζόμενος για την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, παρουσιάστηκαν σχέδια για την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, την ανανέωση του τροχαίου υλικού και την ενίσχυση της θέσης της εταιρείας τόσο στις επιβατικές όσο και στις εμπορευματικές μεταφορές.

Οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της πορείας του Φίλιππου Τσαλίδη ήταν οι προειδοποιήσεις του για τα προβλήματα ασφαλείας του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Είχε καταθέσει στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών, αναδεικνύοντας τις ανησυχίες του για την κατάσταση των υποδομών.

Ειδικότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθύνοντος συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είχε αποστείλει επιστολή στον τότε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στον τότε υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.

Στην εν λόγω επιστολή, ο Φίλιππος Τσαλίδης επισήμαινε την προβληματική κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η επιστολή αυτή στάλθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση αμαξοστοιχίας με όχημα συντήρησης του ΟΣΕ, η οποία είχε συμβεί τον Αύγουστο του 2021.

Ο εκλιπών είχε τονίσει σοβαρά λειτουργικά κενά και κινδύνους στη σιδηροδρομική υποδομή, προειδοποιώντας ρητά ότι οι συνέπειες ενός ανάλογου περιστατικού «θα ήταν ανυπολόγιστες αν η σύγκρουση γινόταν με αμαξοστοιχία Intercity».

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit