Η Σόφι Κάνινγκχαμ, αθλήτρια του WNBA, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την παραχώρηση μιας αποκαλυπτικής συνέντευξης και φωτογράφισης στο περιοδικό Maxim. Η εμφάνισή της, στην οποία φωτογραφήθηκε εντελώς γυμνή, προκάλεσε σάλο, ειδικά σε χριστιανικούς κύκλους. Μάλιστα, αποκαλύφθηκε και εμπλοκή του FBI, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αμφιλεγόμενη φωτογράφιση και οι δηλώσεις της αθλήτριας

Η Σόφι Κάνινγκχαμ, της οποίας κάθε κίνηση φαίνεται να είναι μελετημένη για να προκαλέσει ντόρο, ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές του εαυτού της στη συνέντευξη που παραχώρησε. Η φωτογράφιση, η οποία ήταν μεταφορικά και κυριολεκτικά αποκαλυπτική, την έδειξε εντελώς γυμνή, γεγονός που πυροδότησε άμεσα συζητήσεις και επικρίσεις.

Η αθλήτρια, που έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «MAGA Barbie» λόγω της δημόσιας υποστήριξής της στον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε εκτενώς στην πίστη της στον Χριστό. Επίσης, μίλησε για τα υψηλά της στάνταρ όσον αφορά τον μελλοντικό της σύζυγο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχω πολύ υψηλά στάνταρ για τον μελλοντικό σύζυγό μου. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που έχει στο επίκεντρο της ζωής του τον Χριστό και μπορεί να με καθοδηγήσει στο ταξίδι μου με τον Ιησού».

Οι αντιδράσεις από χριστιανικούς κύκλους

Παρά τις δηλώσεις της Κάνινγκχαμ για την πίστη της, η φωτογράφιση δεν πέρασε απαρατήρητη από χριστιανικούς κύκλους, οι οποίοι έσπευσαν να την καταδικάσουν. Θεώρησαν ότι η εικόνα που παρουσίασε έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα η ίδια υποστηρίζει για τη θρησκευτική της πίστη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό.

Ο Ρόμπερτ Τζορτζ, συντηρητικός καθολικός νομικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ήταν ιδιαίτερα καυστικός στις δηλώσεις του. Υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες της αγγίζουν τα όρια της πορνογραφίας. Ο καθηγητής Τζορτζ δήλωσε συγκεκριμένα: «Δεν θα ήθελα η κόρη μου ή οι εγγονές μου να κάνουν κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι η ίδια σεξουαλικοποιείται, σχεδόν στο επίπεδο της πορνογραφίας, στις φωτογραφίες για το Maxim, καθιστά αδύνατο να τη θεωρήσω πρότυπο. Με προβληματίζει γιατί κάποιος θα έκανε κάτι τέτοιο».

Η κριτική του ευαγγελικού ιεροκήρυκα Τζάστιν Πίτερς

Ανάλογες επικρίσεις διατύπωσε και ο ευαγγελικός ιεροκήρυκας Τζάστιν Πίτερς. Ο κ. Πίτερς άσκησε κριτική στους ηγέτες του ευαγγελικού κόσμου, υποστηρίζοντας ότι συχνά αποθεώνουν διασημότητες μόνο και μόνο επειδή αναφέρονται στον Ιησού. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό συμβαίνει χωρίς να εξετάζεται αν οι πράξεις των εν λόγω διασημοτήτων συνάδουν με όσα αντιπροσωπεύουν η πίστη και οι αρχές.

Η κριτική του ιεροκήρυκα εστιάζει στην ανάγκη για συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων, ειδικά όταν πρόκειται για δημόσια πρόσωπα που δηλώνουν θρησκευόμενα. Οι δηλώσεις του Τζάστιν Πίτερς προστέθηκαν στο κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η φωτογράφιση της Σόφι Κάνινγκχαμ, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός των χριστιανικών κοινοτήτων.

Η αρχική αντίθεση των εκπροσώπων της

Η ίδια η Σόφι Κάνινγκχαμ είχε αποκαλύψει ότι αρχικά οι εκπρόσωποί της ήταν αντίθετοι με την ιδέα της φωτογράφισης για το περιοδικό Maxim. Η αντίθεσή τους πήγαζε από το γεγονός ότι είχαν συνδέσει το Maxim με την παλαιότερη εικόνα του ως ένα αμιγώς ανδρικό περιοδικό, το οποίο συχνά παρουσίαζε περιεχόμενο με συγκεκριμένο ύφος.

Ωστότε, η στάση των εκπροσώπων της άλλαξε όταν ενημερώθηκαν ότι το έντυπο είχε διαφοροποιήσει την προσέγγισή του και είχε αλλάξει την εκδοτική του γραμμή. Μετά από αυτή την ενημέρωση, συμφώνησαν να προχωρήσει η συνεργασία και η φωτογράφιση, η οποία τελικά δημοσιεύτηκε και προκάλεσε τις γνωστές αντιδράσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko