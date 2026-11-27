Ο γνωστός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, όπου αναφέρθηκε εκτενώς στην καλλιτεχνική του διαδρομή, αλλά και σε πτυχές της προσωπικής του ζωής. Μεταξύ άλλων, ο καλλιτέχνης εξέφρασε την επιθυμία του να είχε ακολουθήσει μια εντελώς διαφορετική πορεία, αν δεν είχε επιλέξει το τραγούδι και δεν είχε δημιουργήσει οικογένεια.

Η επιλογή της μοναχικής ζωής

Ο Σταμάτης Γονίδης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι, αν δεν είχε την οικογένεια που έχει εδώ και είκοσι χρόνια, καθώς και το μωρό του, θα είχε επιλέξει να γίνει μοναχός. Όπως ανέφερε, θα ήθελε να βρίσκεται «κάπου αραχτός σε ένα κελάκι», καθώς του αρκούν πολύ λίγα πράγματα για να ζήσει.

Περιγράφοντας την απλή ζωή που θα τον ικανοποιούσε, ο τραγουδιστής ανέφερε ότι θα του έφτανε να έχει «μία Παναγίτσα με το καντηλάκι της, ένα κουζινάκι, με μακαρόνια, όσπρια και πατατούλες, σαλατίτσα». Τόνισε μάλιστα ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να ζήσει έτσι, καθώς δεν είναι λαίμαργος και έχει «πολεμήσει» αυτό το «δαιμόνιο» μέσα του.

Η επιθυμία για έρευνα σε άλυτα μυστήρια

Πέρα από τη μοναχική ζωή, ο Σταμάτης Γονίδης αποκάλυψε ότι θα ήθελε επίσης να ακολουθήσει το επάγγελμα του ερευνητή. Η επιθυμία του αυτή συνδέεται με το ενδιαφέρον του για «μυστήρια και άλυτα πράγματα».

Ο καλλιτέχνης εξέφρασε την πρόθεσή του να διεξάγει έρευνες πάνω σε αυτά τα θέματα, αν οι συνθήκες της ζωής του ήταν διαφορετικές. Αυτή η πτυχή της προσωπικότητάς του δείχνει μια βαθύτερη αναζήτηση πέρα από την καλλιτεχνική του ιδιότητα.

Η φιλοσοφία απέναντι στον θάνατο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σταμάτης Γονίδης ρωτήθηκε αν τον φοβίζει ο θάνατος. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική, δηλώνοντας ότι δεν έχει κανέναν λόγο ούτε να τον φοβάται ούτε να λυπάται για το αναπόφευκτο του τέλους.

Ο τραγουδιστής εξήγησε τη φιλοσοφία του, υποστηρίζοντας ότι «άμα φιλοσοφήσεις τη ζωή και έχεις σώας τα φρένας ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα που χρωστάς όταν γεννιέσαι, είναι ένας θάνατος». Αυτή η προσέγγιση δείχνει μια αποδοχή της θνητότητας ως φυσικό μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η έννοια του «βιώνω» και του «αποβιώνω»

Ο Σταμάτης Γονίδης προχώρησε σε μια ερμηνεία των εννοιών των λέξεων «βιώνω» και «αποβιώνω», βασιζόμενος στην αρχαία τους προέλευση. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η λέξη «βιώνω» προέρχεται από το «βίος», που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο «με τη βία».

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του, ο καλλιτέχνης εξήγησε ότι «αποβιώνω» σημαίνει «φεύγω από τη βία». Υπό αυτό το πρίσμα, έθεσε το ρητορικό ερώτημα «τι να φοβηθείς; Να φύγεις από τη βία;». Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις του για τον θάνατο, ο Σταμάτης Γονίδης εξέφρασε την επιθυμία του να «εξαφανιστεί» και να μην κλαίνε οι άνθρωποι όταν φύγει. Αντιθέτως, θέλει «όταν θα φύγω να γελάνε, γιατί όταν γεννιέται ο άνθρωπος όλοι γελάνε», υπογραμμίζοντας την κυκλική φύση της ζωής και του θανάτου.

Με πληροφορίες από: Topontiki