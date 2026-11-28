Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου, 28 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Φλώρινας. Η δόνηση σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 08:47, με το επίκεντρό της να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νυμφαίου Φλώρινας. Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα πρώτα στοιχεία για τη δόνηση

Η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Φλώρινας ήταν μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η δόνηση έγινε αισθητή στις 08:47, όπως προκύπτει από τις καταγραφές των σεισμογράφων. Αυτά τα πρώτα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τη σεισμική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια.

Η συγκεκριμένη δόνηση, αν και χαρακτηρίζεται ως μέτριας έντασης, αποτελεί ένα γεγονός που καταγράφηκε με ακρίβεια από τα όργανα του Ινστιτούτου. Η ώρα εκδήλωσης, 08:47 το πρωί, τοποθετεί το συμβάν στις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.

Το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 9 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Νυμφαίου Φλώρινας. Η ακριβής αυτή γεωγραφική τοποθέτηση προσδιορίζει την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη ένταση της σεισμικής δόνησης. Το Νυμφαίο, μια γνωστή περιοχή της Φλώρινας, αποτελεί το σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό του επίκεντρου.

Παράλληλα, οι επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπολόγισαν το εστιακό βάθος της δόνησης στα 5 χιλιόμετρα. Το σχετικά μικρό εστιακό βάθος μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή μια σεισμική δόνηση στην επιφάνεια.

Η καταγραφή από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Τα στοιχεία για τον σεισμό της Φλώρινας προέρχονται αποκλειστικά από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο φορέας αυτός είναι αρμόδιος για την καταγραφή και ανάλυση των σεισμικών φαινομένων στην Ελλάδα, παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες για κάθε δόνηση που σημειώνεται.

Η ανακοίνωση του Ινστιτούτου περιελάμβανε όλες τις βασικές παραμέτρους του σεισμού: το μέγεθος των 3,7 Ρίχτερ, την ακριβή ώρα εκδήλωσης στις 08:47, την ημερομηνία 28 Νοεμβρίου, την τοποθεσία του επίκεντρου 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νυμφαίου Φλώρινας, καθώς και το εστιακό βάθος των 5 χιλιομέτρων.

Η γεωγραφική θέση της σεισμικής δραστηριότητας

Η Φλώρινα, μια περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της σεισμικής δόνησης του Σαββάτου. Η τοποθεσία 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Νυμφαίου προσδιορίζει με ακρίβεια την περιοχή που επηρεάστηκε άμεσα από το φαινόμενο. Το Νυμφαίο είναι ένας οικισμός γνωστός στην ευρύτερη περιοχή.

Η καταγραφή του σεισμού στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη υπογραμμίζει τη συνεχή ανάγκη παρακολούθησης της σεισμικής δραστηριότητας σε όλη την ελληνική επικράτεια. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση των γεωλογικών διεργασιών της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki