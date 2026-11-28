Πενήντα παιδιά, από βρέφη έως εφήβους, φιλοξενούνται αυτή την περίοδο στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα, υπό εισαγγελική εντολή. Η παραμονή τους στα ιδρύματα αυτά οφείλεται στην έλλειψη κατάλληλων δομών φιλοξενίας, αναγκάζοντας τα νοσοκομεία να αναλάβουν έναν ευρύτερο κοινωνικό ρόλο. Τα παιδιά αυτά στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και περιμένουν την απόφαση των αρμόδιων αρχών για το μέλλον τους.

Η πραγματικότητα των αριθμών

Συνολικά πενήντα παιδιά βρίσκονται σήμερα υπό εισαγγελική εντολή στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της πρωτεύουσας. Πρόκειται για παιδιά ηλικίας από λίγων μηνών έως 16 ετών, τα οποία περιμένουν την απόφαση που θα καθορίσει το επόμενο βήμα στη ζωή τους. Από αυτά, τα 31 φιλοξενούνται στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», ενώ τα υπόλοιπα 19 βρίσκονται στο «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο συγκεκριμένος αριθμός των παιδιών είναι μειωμένος σε σύγκριση με άλλες περιόδους, κατά τις οποίες το σύνολο των παιδιών που φιλοξενούνταν στα δύο νοσοκομεία μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 70. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει διαρκώς την ανάγκη για τη δημιουργία και την ενίσχυση δομών φροντίδας, οι οποίες θα μπορούν να υποδεχθούν παιδιά που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και χρειάζονται προστασία.

Η καθημερινότητα στο νοσοκομειακό περιβάλλον

Η παραμονή των παιδιών στα νοσοκομεία ποικίλλει σημαντικά. Ενώ ορισμένα παιδιά παραμένουν για λίγες μόνο ημέρες, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η παραμονή τους εκτείνεται σε μήνες ή ακόμη και σε χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι, αντί να μεγαλώνουν σε μια εξειδικευμένη δομή προστασίας, η ανάπτυξή τους λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα αμιγώς νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η καθημερινότητα για αυτά τα παιδιά διαμορφώνεται γύρω από την παρουσία γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς τους συνοδοιπόρους. Επιπλέον, η εκπαίδευσή τους εξασφαλίζεται μέσω του σχολείου που λειτουργεί εντός του νοσοκομείου. Το προσωπικό καταβάλλει προσπάθειες να προσφέρει στήριξη και να διασφαλίσει ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες, προκειμένου να διατηρήσουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή.

Ο διευρυμένος κοινωνικός ρόλος των παιδιατρικών ιδρυμάτων

Η παρουσία αυτών των παιδιών έχει προσδώσει στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας έναν ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο, ο οποίος εκτείνεται πέρα από την καθαρά ιατρική φροντίδα. Τα νοσοκομεία έχουν αναλάβει την ευθύνη να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών για τα παιδιά αυτά, λειτουργώντας ως ένα προσωρινό σπίτι και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτού του διευρυμένου ρόλου, τα νοσοκομεία εξασφαλίζουν στα παιδιά ρούχα, παιχνίδια και την απαραίτητη εκπαίδευση. Παρέχεται επίσης ψυχολογική υποστήριξη και συντροφιά, με στόχο να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της έλλειψης οικογενειακού περιβάλλοντος. Το προσωπικό φροντίζει για την οργάνωση δραστηριοτήτων, ενώ όπου είναι εφικτό, πραγματοποιούνται και έξοδοι με συνοδεία, προσφέροντας στα παιδιά στιγμές χαράς και επαφής με τον έξω κόσμο.

Συνεργασίες και δηλώσεις

Για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών, τα νοσοκομεία συνεργάζονται με διάφορους φορείς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Εκκλησία της Ελλάδος και το «Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίοι συνδράμουν στην προσπάθεια παροχής φροντίδας και υποστήριξης. Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» λειτουργεί ειδική σχολική δομή, επιτρέποντας στα παιδιά να συνεχίζουν απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους, διατηρώντας μια αίσθηση κανονικότητας στην καθημερινότητά τους.

Ο Κοινός Διοικητής των Παιδιατρικών Νοσοκομείων Αθηνών «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», Αναστάσιος Μίχας, περιέγραψε τον ιδιαίτερο αυτό κοινωνικό ρόλο. Όπως σημείωσε, «Το ίδιο το νοσοκομείο καλύπτει όλο το φάσμα μιας κοινωνικής, υγιούς διαβίωσης, όσο μπορεί να είναι φυσιολογική μέσα στο νοσοκομείο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια των ιδρυμάτων να προσφέρουν ένα περιβάλλον που προσομοιάζει, όσο το δυνατόν, σε αυτό μιας οικογένειας.

Η διαδικασία από την άφιξη έως την απόφαση

Η διαδικασία για την φιλοξενία των παιδιών στα νοσοκομεία ξεκινά με την άφιξή τους, η οποία γίνεται πάντα με εισαγγελική εντολή. Αμέσως μετά την άφιξη, εντός 24 ωρών, πραγματοποιούνται απαραίτητες ιατρικές εκτιμήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν παιδιατρική και παιδοψυχιατρική αξιολόγηση, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία και η ψυχική κατάσταση του παιδιού.

Παράλληλα, ενεργοποιούνται οι κοινωνικές υπηρεσίες του νοσοκομείου. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου προέλευσης του παιδιού, συγκεντρώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Αυτή η συλλογή πληροφοριών είναι κρίσιμη για να αποφασιστεί το επόμενο βήμα για το παιδί, το οποίο μπορεί να είναι η επιστροφή στην οικογένεια, η μετακίνηση σε συγγενικό πρόσωπο ή κάποια άλλη λύση, εφόσον οι προηγούμενες επιλογές δεν είναι εφικτές.

Με πληροφορίες από: Enikos