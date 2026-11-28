Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του 21χρονου κελευστή του Πολεμικού Ναυτικού, Αλέξανδρου Κετίκογλου, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών. Πέντε διαφορετικές μαρτυρίες συνεκπαιδευομένων του περιγράφουν αλλεπάλληλες, εξαντλητικές βυθίσεις στο νερό και μια δοκιμασία που ξεπερνούσε τα όρια της στρατιωτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, αποκαλύπτονται περιστατικά που δείχνουν αλλαγή στη συμπεριφορά του νεαρού, καθώς και σημαντική καθυστέρηση στη διενέργεια αυτοψίας στον χώρο του συμβάντος.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες των συνεκπαιδευομένων

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες συνεκπαιδευομένων, ο Αλέξανδρος Κετίκογλου υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες βυθίσεις από τον εκπαιδευτή του, με ένταση και ασυνήθιστα μεγάλη διάρκεια. Ένας συνεκπαιδευόμενος περιέγραψε ότι έβλεπε τον εκπαιδευτή «με μεγάλη ένταση, να πετιέται έξω από το νερό με ανοιχτά τα χέρια και να βυθίζει με ορμή τον Κετίκογλου», ενώ «ενώ προσπαθούσε να πάρει μια ανάσα ο εκπαιδευτής τον ξαναπατούσε μέσα στο νερό». Αυτό συνέβη πολλές φορές και ήταν η πρώτη φορά που μια τέτοια δοκιμασία κρατούσε τόσο πολύ.

Ένας δεύτερος συνεκπαιδευόμενος έκανε λόγο για μια διαδικασία «εντελώς έξω από το συνηθισμένο πλαίσιο της εκπαίδευσης», περιγράφοντας τον Αλέξανδρο αποδυναμωμένο. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι αυτό που συνέβαινε είχε τον χαρακτήρα «αντιποίνων», με την παρουσία πολλών εκπαιδευτών. Ένας τρίτος μάρτυρας ανέφερε ότι ο εκπαιδευτής δεν ακολουθούσε το σενάριο λιπόθυμου ναυαγού, αλλά δυσκόλευε σκόπιμα τον Κετίκογλου με ενεργητική σωματική επαφή, βυθίζοντάς τον ή με βίαιες και ακατάσχετες κινήσεις του σώματος. Η πίεση ξεπέρασε κάθε όριο, με αποτέλεσμα τον θάνατο από «πατητή».

Η αλλαγή στη συμπεριφορά του Αλέξανδρου και περιστατικά στη σχολή

Μια γυναίκα που εργαζόταν ως πολιτικό προσωπικό στην τραπεζοκομία και την καθαριότητα της Σχολής, και γνώριζε τον Αλέξανδρο από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα του νεαρού πριν και μετά την ένταξή του στα ΟΥΚ. Τον θυμόταν ως ένα ήσυχο, ευγενικό και πρόθυμο παιδί, που δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα. Ωστόσο, μετά την είσοδό του στα ΟΥΚ, παρατηρούσε ότι «είχε χάσει το χαμόγελό του» και «φοβόταν να τους μιλήσει».

Η ίδια περιέγραψε ένα περιστατικό μέσα στον χώρο της λάντζας, όπου ο Αλέξανδρος τόλμησε να απευθύνει τον λόγο στις γυναίκες της τραπεζοκομίας. Ο εκπαιδευτής του αντέδρασε έντονα, φωνάζοντάς του: «Σου απαγορεύω να μιλάς μ’ αυτές. Δεν έχεις δουλειά, ρε!». Σε ένα άλλο περιστατικό, ο ίδιος εκπαιδευτής ζήτησε ξίδι, παρότι δεν προβλεπόταν στο πρωινό γεύμα. Αφού του δόθηκε, έδωσε στον Αλέξανδρο ένα μικρό πλαστικό ποτήρι με ξίδι και του είπε να το πιει αμέσως. Ο Αλέξανδρος υπάκουσε χωρίς να αντιδράσει.

Καθυστέρηση στην αυτοψία και καθαρισμός του χώρου

Η αστυνομική υπηρεσία που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης ενημερώθηκε στις 21:00 το βράδυ, εννέα ολόκληρες ώρες μετά την τραγωδία εντός του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά. Κατά την αυτοψία, δεν βρέθηκε κανένα αντικείμενο που να σχετίζεται με την υπό διερεύνηση υπόθεση, καθώς ο χώρος είχε ήδη καθαριστεί. Οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας κατέγραψαν την ύπαρξη καμερών σε αρκετά σημεία, όπως στην εξωτερική πύλη με φυλάκιο και εντός του ευρύτερου χώρου του στρατοπέδου, αλλά όχι μέσα στον χώρο της άσκησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μαρτυρία του ζευγαριού του Αλέξανδρου στη συγκεκριμένη άσκηση. Στην αρχή της άσκησης κολύμβησης με δεμένα άκρα, ο Αλέξανδρος αδυνατούσε να επιπλεύσει λόγω άγχους. Σε ερώτηση του ζευγαριού προς τον κατηγορούμενο εκπαιδευτή για βοήθεια, εκείνος αρχικά απάντησε αρνητικά. Στη συνέχεια, με εντολή του και τη βοήθεια άλλου εκπαιδευτή, τον έβγαλαν από το νερό. Μετά από αυτό, ο κατηγορούμενος εκπαιδευτής εισήλθε στην πισίνα και προέβη σε «ναυαγοσωστικό πνιγμό» (πατητή), διάρκειας περίπου είκοσι λεπτών.

Το κάλεσμα του αδελφού για δικαιοσύνη

Ο αδελφός του Αλέξανδρου, Παναγιώτης Κετίκογλου, συναντήθηκε με την εκπομπή «Τούνελ» στην αγαπημένη παραλία του Αλέξανδρου, το Μονολίθι Πρεβέζης. Ο Παναγιώτης ανέφερε ότι ο αδελφός του αγαπούσε το κολύμπι, κάνοντας τεράστιες αποστάσεις, ακόμη και 15 χιλιόμετρα χωρίς βατραχοπέδιλα, και διέθετε πτυχίο ναυαγοσώστη. Επισήμανε ότι οι νέες μαρτυρίες πρέπει να αξιολογηθούν καταλλήλως και να φτάσουν στη Δικαιοσύνη. Κάλεσε επίσης όσους γνωρίζουν τι συνέβαινε μέσα στα ΟΥΚ να μιλήσουν, ώστε να ακουστούν από τον κόσμο και τη Δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: megatv.com, megatv.com, megatv.com, megatv.com