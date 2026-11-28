Μια δημόσια επένδυση που ξεπέρασε τα 53 εκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων σε 161 δήμους της χώρας, αντιμετωπίζει σήμερα σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την απόδοσή της. Παρά τις αρχικές προσδοκίες και τις ανακοινώσεις του Ιουνίου του 2022, καθυστερήσεις στην υλοποίηση, περιστατικά βανδαλισμών και κλοπών, καθώς και ελλιπείς απολογισμοί χρήσης, θέτουν σε δοκιμασία την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Η έρευνα του BN Cycling φέρνει στο φως την απόσταση που χωρίζει τις χρηματοδοτήσεις και τις προμήθειες από την πραγματική υπηρεσία μετακίνησης που θα έπρεπε να παρέχεται στους πολίτες.

Το πρόγραμμα και οι αρχικές προσδοκίες

Το πρόγραμμα για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκίνησε με ιδιαίτερα μεγάλες προσδοκίες, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης προτάσεων από 161 δήμους να ανακοινώνεται τον Ιούνιο του 2022. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανήλθε στο ποσό των 53.167.542,70 ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική επένδυση στην αστική κινητικότητα. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων, την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης και κλειδώματος, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης.

Πέραν του εξοπλισμού, το πρόγραμμα περιλάμβανε και εργαλεία αποτίμησης των αποτελεσμάτων, με στόχο την αξιοποίηση των δεδομένων που θα συλλέγονταν. Αυτά τα δεδομένα θα χρησίμευαν στον σχεδιασμό νέων ποδηλατοδρόμων και στην υλοποίηση άλλων παρεμβάσεων, οι οποίες θα βελτίωναν τις μετακινήσεις εντός των δήμων. Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά την αρχική ανακοίνωση, τίθενται πρακτικά ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων, την έκταση της χρήσης τους και τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία τους.

Καθυστερήσεις και διαφορετικοί ρυθμοί υλοποίησης

Η αρχική χρηματοδοτική έγκριση για 161 δήμους, όπως επισημαίνει η έρευνα του BN Cycling, δεν μεταφράστηκε σε ταυτόχρονη παράδοση ισάριθμων συστημάτων στους πολίτες. Ένα σημαντικό μέρος του έργου μεταφέρθηκε ως δεύτερη φάση στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021–2027», γεγονός που επηρέασε τους ρυθμούς υλοποίησης. Οι διαδικασίες προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων εξελίσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε δήμο, δημιουργώντας μια ανομοιογενή εικόνα.

Ενδεικτικοί προϋπολογισμοί από διάφορους δήμους αναδεικνύουν το εύρος των επενδύσεων. Στην Παιανία, ο προϋπολογισμός ανήλθε περίπου στα 247.746 ευρώ, στην Κόρινθο στα 309.838 ευρώ, στο Πέραμα στα 310.000 ευρώ και στη Δράμα στα 312.034 ευρώ. Αυτά τα ποσά αφορούν το σύνολο της επένδυσης για την ανάπτυξη των συστημάτων κοινόχρηστων ποδηλάτων στις αντίστοιχες περιοχές.

Η περίπτωση του Περάματος και το κόστος ανά ποδήλατο

Η περίπτωση του Περάματος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι περιλαμβάνει μια τέτοια επένδυση. Ο δήμος του Περάματος προϋπολόγισε το ποσό των 310.000 ευρώ για την απόκτηση 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επιπλέον, το ποσό αυτό κάλυψε την εγκατάσταση τεσσάρων σταθμών, οι οποίοι διέθεταν συνολικά 40 θέσεις κλειδώματος και φόρτισης, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό διαχείρισης του συστήματος. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονταν επίσης και οι υπηρεσίες λειτουργίας για ένα έτος.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η διαίρεση του συνολικού ποσού αντιστοιχεί σε περίπου 8.150 ευρώ ανά ποδήλατο, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών και των υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτό το ποσό δεν αντιπροσωπεύει αποκλειστικά την τιμή αγοράς του ίδιου του ηλεκτρικού ποδηλάτου, ούτε επαρκεί από μόνο του για να οδηγήσει σε συμπέρασμα περί υπερκοστολόγησης. Ωστόσο, ένα τέτοιο κόστος καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μετρήσιμα στοιχεία απόδοσης και συνεχή έλεγχο της λειτουργίας των συστημάτων.

Βανδαλισμοί και κλοπές: Το παράδειγμα της Νέας Σμύρνης

Η ταχύτητα με την οποία μπορεί να ανατραπεί ένας προσεκτικός σχεδιασμός όταν ο εξοπλισμός τίθεται σε δημόσια χρήση, αναδεικνύεται από την περίπτωση της Νέας Σμύρνης. Στις 13 Μαΐου 2026, ο δήμος αναγκάστηκε να ανακοινώσει την προσωρινή απόσυρση των ηλεκτρικών ποδηλάτων από την κυκλοφορία, έπειτα από μια σειρά περιστατικών βανδαλισμού και κλοπής που σημειώθηκαν.

Στην πρώτη φάση της εγκατάστασης, είχαν τοποθετηθεί 12 από τα συνολικά 45 ποδήλατα που είχε προμηθευτεί ο δήμος. Από αυτά τα 12, δύο υπέστησαν φθορές, ενώ έξι αφαιρέθηκαν παράνομα από τους σταθμούς. Ευτυχώς, τα αφαιρεθέντα ποδήλατα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν στον δήμο, με τη δημοτική αρχή να προχωρά σε εξηγήσεις για την αναγκαιότητα της απόσυρσης.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση, η προσωρινή απόσυρση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ανάδοχο του έργου να ενισχύσει τα αντικλεπτικά και αντιβανδαλιστικά συστήματα των ποδηλάτων και των σταθμών. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στη διασφάλιση της μελλοντικής, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων στον δήμο.

Με πληροφορίες από: Topontiki