Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου, με αφορμή την πρεμιέρα της παράστασης «Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχοφ, μίλησε στο topontiki.gr. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Πορεία στις 20 Νοεμβρίου 2026, σηματοδοτώντας τη νέα του σκηνοθετική δουλειά στο έργο του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα.

Ο κ. Τάρλοου αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο, στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του, καθώς και στη λειτουργία του Θεάτρου Πορεία, επισημαίνοντας ένα σημαντικό ζήτημα σχετικά με τις επιχορηγήσεις στον χώρο του πολιτισμού.

Η νέα σκηνοθετική προσέγγιση στον «Βυσσινόκηπο»

Δέκα και πλέον χρόνια μετά τις βραβευμένες «Τρεις αδερφές» του, ο Δημήτρης Τάρλοου καταπιάνεται και πάλι με τον Αντόν Τσέχοφ, αυτή τη φορά με τον «Βυσσινόκηπο». Το έργο αυτό αποτελεί το κύκνειο άσμα του μεγάλου Ρώσου δραματουργού, και η νέα παράσταση του κ. Τάρλοου φιλοξενείται στο Θέατρο Πορεία.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε να αναδείξει την πολλαπλή φύση του έργου, το οποίο ο ίδιος ο Τσέχοφ είχε χαρακτηρίσει κωμωδία, ενώ ο Κονσταντίν Στανισλάφσκι το πρωτοπαρουσίασε ως δράμα με τραγικά στοιχεία στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας το 1903. Ο «Βυσσινόκηπος» συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Η υπόθεση του έργου και ο συμβολισμός του

Στον «Βυσσινόκηπο», μια οικογένεια αριστοκρατών παρακολουθεί άπραγη την κατάρρευση του κόσμου της. Η Λιουμπόφ Ρανέφσκαγια, οικονομικά και συναισθηματικά ναυαγισμένη, επιστρέφει από το Παρίσι στο πατρικό κτήμα. Το κτήμα αυτό σύντομα θα βγει σε πλειστηριασμό για χρέη, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής.

Παγιδευμένοι στις αναμνήσεις, στην ψευδαίσθηση μιας δόξας που έχει ήδη λήξει και στην αδράνεια, τόσο η Λιουμπόφ όσο και ο αδερφός της αρνούνται την πρόταση του πρώην δουλοπάροικού τους Λιοπάχιν. Ως αποτέλεσμα, χάνουν για πάντα τον κήπο. Στο τέλος του έργου και της εποχής, αποχωρούν με δάκρυα, ξεχνώντας στο άδειο σπίτι τον ηλικιωμένο υπηρέτη Φιρς, ο οποίος παραμένει ως ένα σπαρακτικό υπόλειμμα ενός κόσμου που δεν υπάρχει πια.

Ιστορικό πλαίσιο και κοινωνικές ανισορροπίες

Το έργο γράφτηκε το 1903, σε μία περίοδο που ο ρωσικός λαός ήταν βυθισμένος στην ανέχεια και την αμάθεια. Πολλοί θεωρούν τον «Βυσσινόκηπο» ως προαναγγελία των επαναστάσεων του 1905 και του 1917, καθώς μέσα από αυτό διακρίνεται η πρόθεση του Τσέχοφ να καταδείξει την αδυναμία εκπροσώπων της αριστοκρατίας να κατανοήσουν τις κοινωνικές ανισορροπίες και διαφορές.

Αυτές οι ανισορροπίες οδήγησαν σε ιστορικές ανατροπές, οι οποίες πρωτίστως επηρέασαν τους ίδιους τους αριστοκράτες, όπως παρουσιάζεται μέσα από την ιστορία της οικογένειας του έργου.

Η μνήμη και ο χρόνος στο επίκεντρο

Ο Δημήτρης Τάρλοου αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει αυτό το έργο, τονίζοντας ότι ο «Βυσσινόκηπος» είναι ένα έργο για τη μνήμη και τον χρόνο. Εστίασε στη θραυσματικότητα του παρελθόντος και στην αδιάκοπη προσπάθεια αναβίωσης του περασμένου χρόνου, στοιχεία που διατρέχουν όλη την πλοκή.

Όπως παρατήρησε, όλοι οι χαρακτήρες αδυνατούν να ζήσουν στο παρόν, καθώς υπάρχουν μόνο μέσα από το παρελθόν ή το μέλλον. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Σήμερα αδυνατούμε να ζήσουμε το οτιδήποτε. Στην ασφυκτική ζωή μας δεν έχουμε στιγμές να τις ζήσουμε. Ο Βυσσινόκηπος μας λέει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να ξαναζήσουμε».

Το Θέατρο Πορεία χωρίς επιχορήγηση

Ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε, τέλος, με χαρά στο γεγονός ότι από φέτος το Θέατρο Πορεία λειτουργεί χωρίς καμία βοήθεια. Με αυτή την ευκαιρία, επισήμανε ότι ο τρόπος που λειτουργούν οι επιχορηγήσεις είναι λανθασμένος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αναθεώρηση του συστήματος στον πολιτιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki