Νέα ερωτήματα προκαλούνται αναφορικά με την τύχη των έργων που φέρεται να εξασφάλισε η εταιρεία ΤΕΧΑΝ για την εφαρμογή του νέου συστήματος εγγυοδοτικής ανακύκλωσης. Οι εξελίξεις έρχονται έπειτα από τις συλλήψεις στελεχών της ΤΕΧΑΝ, στο πλαίσιο της υπόθεσης με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», η οποία λαμβάνει κατακλυσμιαίες διαστάσεις. Η ΤΕΧΑΝ είχε δηλώσει στις οικονομικές της καταστάσεις πως αναδείχθηκε ανάδοχος σε πέντε διαγωνισμούς, ωστόσο η αρμόδια για τη λειτουργία του συστήματος DRS Hellas δεν επιβεβαιώνει αυτές τις δηλώσεις.

Οι δηλώσεις της ΤΕΧΑΝ και η απουσία επιβεβαίωσης

Πριν από μερικούς μήνες, η ΤΕΧΑΝ δήλωσε στις οικονομικές της καταστάσεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 15 Νοεμβρίου 2026, ότι αναδείχθηκε ανάδοχος σε πέντε επιμέρους αντικείμενα τριών διαγωνισμών που διενεργήθηκαν από την DRS Hellas. Τα έργα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια μηχανημάτων, τη λειτουργία και υποστήριξή τους, καθώς και τη συλλογή και μεταφορά συσκευασιών για την εφαρμογή του νέου συστήματος εγγυοδοτικής ανακύκλωσης.

Παρόλα αυτά, η DRS Hellas, η οποία έχει αναλάβει την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος, δεν έχει δημοσιοποιήσει τις αποφάσεις κατακύρωσης υπέρ της ΤΕΧΑΝ. Επιπλέον, παραμένει άγνωστο αν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα που αγγίζει τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το σύστημα εγγυοδοτικής ανακύκλωσης και το κόστος

Ο στόχος του συστήματος εγγυοδοτικής ανακύκλωσης είναι η επιστροφή πλαστικών φιαλών και μεταλλικών κουτιών από τους καταναλωτές. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της καταβολής ενός εγγυοδοτικού ποσού κατά την αγορά των προϊόντων, το οποίο οι καταναλωτές θα λαμβάνουν πίσω όταν επιστρέφουν τις άδειες συσκευασίες σε ειδικά μηχανήματα ή σε χειροκίνητα σημεία συλλογής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα μηχανήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση του συστήματος θα αποκτηθούν με ιδιωτικούς πόρους των παραγωγών και όχι με ευρωπαϊκά κονδύλια. Μόνο για την προμήθεια των μηχανημάτων, προβλέπεται να διατεθούν τουλάχιστον 170 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο του συστήματος φέρεται να ανέρχεται στα 900 εκατομμύρια ευρώ.

Ο ρόλος της DRS Hellas και του ΕΟΑΝ

Για την υλοποίηση του συστήματος εγγυοδοτικής ανακύκλωσης, συστάθηκε η DRS Hellas. Η εταιρεία αυτή ιδρύθηκε με τη συμμετοχή υπόχρεων παραγωγών συσκευασιών ποτών από διάφορους κλάδους, όπως αναψυκτικά και χυμοί, μπύρα και εμφιαλωμένο νερό. Επίσης, συμμετέχει και ο κλάδος του λιανεμπορίου, μέσω της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για την εποπτεία των συστημάτων ανακύκλωσης. Ωστόσο, ούτε ο ΕΟΑΝ έχει δημοσιοποιήσει το επιχειρησιακό σχέδιο των 900 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο φέρεται να έχει εγκρίνει, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην απουσία επίσημης πληροφόρησης γύρω από το έργο.

Ερωτήματα νομιμότητας και χρονική αλληλουχία

Οι νέες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των συλλήψεων στελεχών της ΤΕΧΑΝ, δημιουργούν ερωτήματα αναφορικά με το αν τίθεται ζήτημα νομιμότητας της διαδικασίας των διαγωνισμών. Η απουσία επίσημης επιβεβαίωσης των κατακυρώσεων από την DRS Hellas, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις της ΤΕΧΑΝ, εντείνει τις απορίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική αλληλουχία των γεγονότων, όπως αυτή αναγράφεται στην έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. της ΤΕΧΑΝ. Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως μήνες μετά τις φερόμενες αποφάσεις κατακύρωσης, και πιο συγκεκριμένα στις 9 Νοεμβρίου 2026, η

Με πληροφορίες από: Ieidiseis