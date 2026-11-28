Μία νέα περίοδος ενεργειακών αναταράξεων διαφαίνεται στον ορίζοντα της Ευρώπης, με τις προειδοποιήσεις να εντείνονται για ένα δεύτερο μεγάλο ενεργειακό σοκ. Η κατάσταση αυτή, που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το 2027, έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που ήδη βιώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, το νέο κύμα δεν περιορίζεται μόνο στις κιλοβατώρες και τα καύσιμα, αλλά εκτιμάται ότι θα χτυπήσει κατευθείαν το καλάθι του σούπερ μάρκετ, δοκιμάζοντας την οικονομική αντοχή των πολιτών.

Οι ανησυχίες για τον ενεργειακό πληθωρισμό

Ο ενεργειακός πληθωρισμός στην ευρωζώνη κατέγραψε άλμα 20,8% τον Οκτώβριο, συμβάλλοντας στην άνοδο του συνολικού πληθωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τον Άλβαρο Σάντος Περέιρα, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διοικητή της Τράπεζας της Πορτογαλίας, να προειδοποιήσει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει το δεύτερο μεγάλο ενεργειακό σοκ σε λιγότερο από πέντε χρόνια, μετά το 2022.

Το κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί την ΕΚΤ, και ακόμη περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά, είναι εάν αυτή η νέα ενεργειακή ανατίμηση θα παραμείνει περιορισμένη στα καύσιμα και το ρεύμα ή θα επεκταθεί ευρύτερα στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Η ελληνική αγορά έχει δείξει στο παρελθόν ότι κάθε αύξηση του ενεργειακού κόστους μεταφέρεται με ταχύτητα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα μεταφορικά έξοδα και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η κατάσταση των αποθηκών φυσικού αερίου

Οι κεντρικές τράπεζες εστιάζουν την ανησυχία τους στις τιμές του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων. Την 1η Οκτωβρίου 2026, οι υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου της Ε.Ε. βρίσκονταν στο 72%, που αντιστοιχεί σε 811 TWh. Αυτά τα στοιχεία προκύπτουν από την έκθεση Winter Supply Outlook 2026/27 του ENTSOG, η οποία υπογραμμίζει την ευαίσθητη ισορροπία.

Οι προοπτικές για τον χειμώνα αλλάζουν δραματικά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG). Σε έναν κανονικό χειμώνα, τα αποθέματα εκτιμάται ότι θα κλείσουν από 29% σε βέλτιστες συνθήκες έως 13% σε μία πιο σφιχτή αγορά.

Οι κίνδυνοι ενός ψυχρού χειμώνα

Στην περίπτωση ενός ψυχρού χειμώνα με περιορισμένο LNG, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να κατέβουν στο 11%, πλησιάζοντας τα βασικά αποθέματα. Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι διαταραχές στη διέλευση δεξαμενόπλοιων προσθέτουν επιπλέον νευρικότητα στις αγορές ενέργειας.

Ο συνδυασμός παγωνιάς, περιορισμένου LNG και πιθανών διακοπών σε αγωγούς, όπως ο Europipe 2 ή οι ροές από την Αλγερία και τη Ρωσία, μπορεί να οδηγήσει σε μέτρα μείωσης της ζήτησης έως και 15%. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, με τις αποθήκες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μία παρατεταμένη περίοδος ψύχους δοκιμάζει ευθέως την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ στη βόρεια Ευρώπη τα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου αυξάνουν τον κίνδυνο για διαταραχές και πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική καθημερινότητα

Για την Ελλάδα, η ενεργειακή πίεση δεν αναμένεται να σταματήσει στον λογαριασμό του ρεύματος ή της θέρμανσης. Στη χώρα μας, το κόστος ενέργειας λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής για το σύνολο της καθημερινότητας.

Αυτό σημαίνει ότι οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος επηρεάζουν άμεσα τη μεταφορά των τροφίμων και τη λειτουργία των ψυγείων, μετακυλίοντας το βάρος στην τελική τιμή των προϊόντων που φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki