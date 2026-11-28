Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση του Αγρινίου: Οι σημειώσεις της 15χρονης και οι άνδρες που υπέδειξε

Οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο εξετάζουν τρεις σημειώσεις που βρέθηκαν σε τετράδιο της 15χρονης, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης του κοριτσιού. Η ανήλικη έχει καταγγείλει ότι υφίστατο κακοποίηση από την ηλικία των 11 ετών μέχρι πρόσφατα, με τα στοιχεία που προκύπτουν από την κατάθεσή της να υποδεικνύουν την πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

Μέχρι στιγμής, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος επτά ατόμων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι γονείς της 15χρονης. Οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά, με τις αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο νέων συλλήψεων και την προσαγωγή και άλλων ατόμων ενώπιον της ανακρίτριας τις επόμενες ημέρες.

Οι σημειώσεις και οι υποδείξεις της ανήλικης

Το τετράδιο με τις τρεις σημειώσεις της 15χρονης έχει κατασχεθεί από τις αρχές και αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας. Από την κατάθεση της ανήλικης έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία, τα οποία οδηγούν στην εξέταση της πιθανής εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Η 15χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς πέντε άνδρες, τους οποίους κατήγγειλε ότι προέβησαν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε ένα ακόμη πρόσωπο, υποστηρίζοντας ότι την είχε θωπεύσει σε μικρότερη ηλικία, όταν έπαιζε στην παιδική χαρά της περιοχής.

Ο ρόλος της μητέρας και η γνώση του πατέρα

Στην αναλυτική της κατάθεση, η ανήλικη περιέγραψε με λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα της οργάνωνε τις συναντήσεις με τους εμπλεκομένους. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η μητέρα κανόνιζε τα ραντεβού και στη συνέχεια τη συνόδευε με τα πόδια στις κατοικίες των ανδρών.

Όταν οι αποστάσεις ήταν μεγαλύτερες και δεν ήταν εφικτή η μετακίνηση με τα πόδια, τη μεταφορά της αναλάμβανε με το αυτοκίνητό του ένας 45χρονος άνδρας. Ο συγκεκριμένος άνδρας συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες και κατηγορείται επίσης για τη σεξουαλική κακοποίησή της. Η 15χρονη υποστήριξε επίσης ότι ο πατέρας της γνώριζε πλήρως όσα συνέβαιναν.

Σωματική βία και οι κατηγορούμενοι

Πέρα από τις καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση, το κορίτσι κατήγγειλε ότι δεχόταν συστηματική σωματική βία και από τους δύο γονείς του. Οι ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί αφορούν συνολικά επτά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των γονέων της ανήλικης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, ο νεότερος είναι ένας 45χρονος κομμωτής, με τα αρχικά Β.Μ. Στους υπολοίπους εμπλεκόμενους συγκαταλέγονται ένας 62χρονος, με τα αρχικά Γ.Κ., δύο 64χρονοι άνδρες και ένας 73χρονος. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το προφίλ ορισμένων εμπλεκομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος Γ.Κ. και ένας από τους δύο 64χρονους έχουν εκτίσει στο παρελθόν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ο έτερος 64χρονος, ο οποίος κατάγεται από την Αλβανία, εργάζεται σε γραφείο τελετών και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρούσε σχέση με τη μητέρα της ανήλικης. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Enikos