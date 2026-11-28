Συνελήφθη στην Αθήνα ο 43χρονος «Κινέζος» για την δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο

Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα, γνωστού με το προσωνύμιο «Κινέζος», προχώρησαν το μεσημέρι της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Αθήνα. Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία του 44χρονου Βαγγέλη Ζαμπούνη. Το τραγικό περιστατικό της δολοφονίας σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο στις 14 Ιανουαρίου 2024.

Η επιχείρηση σύλληψης στην Αθήνα

Η σύλληψη του 43χρονου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Η επιχείρηση αυτή, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας.

Ο «Κινέζος» είχε εντοπιστεί και συλληφθεί προηγουμένως στα Κατεχόμενα της Κύπρου, γεγονός που υπογραμμίζει τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης. Μετά τη σύλληψή του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Η εμπλοκή του «Κινέζου» στην υπόθεση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 43χρονος φέρεται να είναι ένα από τα τρία άτομα που επέβαιναν στο όχημα των δραστών της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη. Το ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του αφορούσε τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση.

Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και στο πλαίσιο της δράσης της τελέστηκε η άγρια δολοφονία του 44χρονου στον Νέο Κόσμο. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.

Η άγρια εκτέλεση του Βαγγέλη Ζαμπούνη

Η δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη σημειώθηκε λίγο πριν τις δύο το πρωί της Κυριακής 14 Ιανουαρίου 2024. Οι τρεις δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε ένα σκούρο μπλε τζιπ, παρακολουθούσαν το θύμα τους, γνωρίζοντας πως το μαύρο τζιπ του 44χρονου ήταν θωρακισμένο.

Περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να τον αιφνιδιάσουν. Ο Ζαμπούνης επέστρεφε από βενζινάδικο ιδιοκτησίας του και τη στιγμή που άνοιγε την πόρτα για να μπει στο παρκαρισμένο του όχημα, επί της οδού Φραντζή, στη γωνία με την Ηλία Ηλιού, δέχθηκε την επίθεση.

Η στιγμή της επίθεσης και η διαφυγή

Το αυτοκίνητο των εκτελεστών έφτασε στο σημείο και σταμάτησε ακριβώς μπροστά από το όχημα του 44χρονου. Τρεις βαριά οπλισμένοι άνδρες, φέροντας καλάσνικοφ, πλησίασαν τον Ζαμπούνη και τον πυροβόλησαν με τουλάχιστον 97 σφαίρες.

Οι γεμιστήρες ήταν δεμένοι με μονωτική ταινία, μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μείωση του χρόνου αλλαγής τους. Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης ξεψύχησε ακαριαία στη θέση του οδηγού. Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες επιβιβάστηκαν ξανά στο σκούρο μπλε τζιπ και απομακρύνθηκαν με ταχύτητα, όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο.

Η εγκατάλειψη του οχήματος

Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, έφτασαν στη λεωφόρο Αθηνών και συγκεκριμένα στο Χαϊδάρι, στην περιοχή του Δαφνίου. Εκεί, εγκατέλειψαν το όχημα που χρησιμοποίησαν για την επίθεση και του έβαλαν φωτιά.

Όπως διαπιστώθηκε από τις αρχές, το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί ο αριθμός πλαισίου του. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Newsit