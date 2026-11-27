Μία «γέφυρα ζωής» στήθηκε το απόγευτο της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο ένας 52χρονος άνδρας που κατέρρευσε ενώ περπατούσε. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μοναστηρίου, όπου ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση περαστικών και σωστικών συνεργείων. Η ταχύτητα των ενεργειών αποδείχθηκε κρίσιμη για την κατάσταση της υγείας του.

Το περιστατικό στην οδό Μοναστηρίου

Το συμβάν έλαβε χώρα νωρίτερα την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, στην κεντρική Θεσσαλονίκη. Περίπου στις 5:20 μ.μ., ένας 52χρονος πεζός κινούνταν στην οδό Μοναστηρίου, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις του. Ο άνδρας κατέρρευσε στον δρόμο, πέφτοντας στο οδόστρωμα, στο ύψος της γέφυρας Επταλόφου.

Η απρόσμενη κατάρρευση του 52χρονου προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των παρευρισκομένων. Η κατάσταση απαιτούσε ταχύτατη αντίδραση και παροχή βοήθειας, καθώς η απώλεια των αισθήσεων ενός ατόμου στον δρόμο αποτελεί πάντα ένα σοβαρό περιστατικό που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Άμεση παρέμβαση περαστικού

Ευτυχώς, ένας περαστικός αντιλήφθηκε αμέσως τι είχε συμβεί και έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον 52χρονο άνδρα. Ο πολίτης δεν δίστασε να παρέμβει, πραγματοποιώντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, γνωστή και ως ΚΑΡΠΑ, στον άνδρα που είχε καταρρεύσει.

Η άμεση αυτή ενέργεια του περαστικού ήταν καθοριστική, καθώς η παροχή πρώτων βοηθειών στα πρώτα λεπτά μετά από μια κατάρρευση μπορεί να είναι σωτήρια. Η παρουσία του πολίτη που γνώριζε πώς να αντιδράσει σε μια τέτοια κρίσιμη στιγμή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού, πριν ακόμα φτάσουν οι επαγγελματίες διασώστες.

Η κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι σωστικές δυνάμεις. Στο σημείο έφτασαν ένα ασθενοφόρο και μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να αναλαμβάνουν τον 52χρονο. Οι επαγγελματίες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον άνδρα, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Η διαδικασία της διακομιδής του τραυματία στο νοσοκομείο χαρακτηρίστηκε ως «γέφυρα ζωής», υπογραμμίζοντας την επείγουσα φύση της κατάστασης και την ανάγκη για ταχύτατη μεταφορά. Η συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων ήταν εμφανής, με στόχο την ασφαλή και γρήγορη μεταφορά του 52χρονου.

Η συνδρομή της ομάδας «Ζ» και η ταχεία μεταφορά

Για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά του 52χρονου στο νοσοκομείο, επιστρατεύτηκε η συνδρομή μοτοσικλετιστών της ομάδας «Ζ». Οι μοτοσικλετιστές συνόδευσαν το ασθενοφόρο, διευκολύνοντας την κίνησή του στους δρόμους της κεντρικής Θεσσαλονίκης και εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη πρόσβασή του προς τον προορισμό του.

Χάρη στην άμεση επέμβαση και τον συντονισμό των δυνάμεων, το ασθενοφόρο κατάφερε να φτάσει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μέσα σε μόλις πέντε λεπτά από την παραλαβή του 52χρονου. Αυτή η εξαιρετικά γρήγορη διακομιδή θεωρείται κρίσιμη για την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας σε περιστατικά απώλειας αισθήσεων και κατάρρευσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki